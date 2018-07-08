Emeğin karşılığını almak istiyoruz

ESKRIMCI Enver Yıldırım, Çin'in Wuxi kentinde 19-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Dünya Şampiyonası
'nı sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Avrupa 23 Yaş Altı Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan, Üniversitelerarası Yaz Spor Oyunları'nda ise ikinci olan Enver Yıldırım, sezon boyunca yaptıkları çalışmalar ve büyükler kategorisinde Dünya Şampiyonası hedefine ilişkin değerlendirmede bulundu. Dünya Şampiyonası öncesi Japonya'daki kampta milli takım kafilesinde yer alan, kılıç kategorisinde mücadele eden Enver, "Şampiyonayı sabırsızlıkla bekliyorum. Sezon boyunca çok emek verdik. Bu şampiyonada emeğimizin karşılığını almak istiyoruz" dedi. Organizasyona yoğun tempoda hazırlandıklarını ifade eden Enver, "Sezon boyunca çok çalıştık. Kamplarda, müsabakalarda ter döktük. Sanırım artık en iyi sonucu hak ediyoruz." diye konuştu. "Büyükler Dünya Şampiyonası'nın zorluğunu biliyoruz." diyen Enver, Çin'deki organizasyonda dünyanın en iyi eskrim sporcularıyla karşılaşacaklarına dikkati çekti. Emeklerinin karşılığını Türkiye'ye dereceler getirerek almak istediklerini vurgulayan milli sporcu, "Bu şampiyona sezonun en önemli organizasyonu. Dünyanın en iyileriyle karşılaşacağız ama kendimize güveniyoruz. İyi oynayıp en iyi dereceyi elde edeceğimi düşünüyorum. Müsabakaların başlaması için sabırsızlanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.