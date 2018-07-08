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Gelinler damatlar provada

’nin geleneksel hale getirdiği töreniyle bu yıl dünya evine girecek 218 çiftin, “bir ömür evet” diyeceği gün için geri sayım başladı

Giriş Tarihi: 8.7.2018
Gelinler damatlar provada
Hazırlıklar kapsamında gelinlik ve damatlık provalarına başlayan çiftleri öncesi tatlı bir telaş sardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın kıyacağı toplu nikaha ev sahipliği yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, maddi durumu yetersiz ve dar gelirli vatandaşların mutluluğunu paylaşmayı sürdürüyor. Her yılın rakamlarını barındıran sayı kadar başkentli çiftin dünya evine girmesine aracı olan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 11 Ağustos Cumartesi günü Sincan Harikalar Diyarı Amfi Salonu'nda yapılacak toplu nikah töreni organizasyonu hazırlıklarına devam ediyor.

MASRAFLAR BÜYÜKŞEHİR'DEN
Yuva kurmak isteyen çiftlere; gelinlik, damatlık ve oturma grubu da hediye eden ve düğün masraflarını üstlenen , çiftleri bu özel gününde yalnız bırakmayarak, her detayı düşünüyor. Provalarda gelinlik ve damatlıklar çiftlerin ölçülerine göre büyük bir özenle dikilirken, sunulan 5 farklı gelinlik modeli arasından kendi zevkine göre tercih yapan gelin adayları seçtikleri aksesuarlarla da göz kamaştırıyor. Dünya evine girecek olan dar gelirli çiftlerin nikah ve düğün masraflarını üstlenen Büyükşehir Belediyesi, çiftlere ayrıca gıda ve kömür desteği de sağlıyor.
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Gelinler damatlar provada
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