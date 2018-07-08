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İz takip köpekleri önemli rol oynuyor

Giriş Tarihi: 8.7.2018
İz takip köpekleri önemli rol oynuyor
EMNIYET Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Eğitim Akademisi Köpek Eğitim Merkezi Büro Amiri Akif Fıstık, kaybolan kişilerin bulunmasında iz takip köpeklerinin ekiplere önemli bir katkı sağladığını söyledi. Son zamanlarda değişik illerde kaybolan kişilerin canlı veya cansız bulunmasında iz takip ve kadavra arama görev köpekleri önemli rol oynadı. Bunlardan birisi de Polatlı'nın Uzunbeyli Mahallesi'nde kaybolduktan 8 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara oldu. Eylül'ün cesedini iz takip köpeği Eva bulmuştu.
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İz takip köpekleri önemli rol oynuyor
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