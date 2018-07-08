Kadın esnaf sayısı arttı

TÜRKIYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK
) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2013'te 185 bin 430 olan kadın esnaf ve sanatkar sayısının Haziran 2018 sonu itibarıyla 277 bin 955'e yükseldiğini belirtti. Kadın esnaf ve sanatkar sayısının son 5 yılda yüzde 50 arttığını kaydeden Palandöken, "2013'te 185 bin 430 olan kadın esnaf ve sanatkar sayısı Haziran 2018 sonu itibarıyla 92 bin 525 artarak 277 bin 955 oldu. Kadınların toplam esnaf ve sanatkar içindeki oranı ise yüzde 16.06 olarak kayıtlara geçti" ifadelerini kullandı.