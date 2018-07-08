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Sertifikalı yardımcı anneler

Giriş Tarihi: 8.7.2018
Sertifikalı yardımcı anneler
ilçedeki binlerce kadına değişik alanlarda eğitim verip meslek ve sertifika sahibi yapmaya devam ediyor. Belediyenin hanım evlerinden biri olan Ayyıldız Hanım Evi'ndeki mesleki eğitim kurslarına katılan 12 kursiyer 936 saatlik eğitimlerini başarıyla tamamlayıp MEB onaylı sertifika aldı. Sertifika alan hanımların birçoğu 'yardımcı anne' olarak iş hayatına atılarak kendi parasını kazanıp ev ekonomisine katkı sunmaya başladı. Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından sunulan çok sayıda kursa katılarak meslek sahibi olan Pursaklarlı hanımlar hem Belediye Başkanı Selçuk Çetin'e hem de Halk Eğitim Merkezi yetkililerine teşekkür etti.
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Sertifikalı yardımcı anneler
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