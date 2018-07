Sporcu taraması yapılacak

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç SABAH Ankara 'ya konuştu. Boksla lise ve yıllarında tanışan, başkan olmadan önce Boks Federasyonu'nda 4 yıl yönetim kurulu üyeliği, 4 yıl asbaşkanlık, 4 yıl da başkanvekilliği görevini yürüten ve 2010'da başkan seçilen Eyüp Gözgeç aynı zamanda Avrupa Boks Birliği ve Dünya Boks Birliği'nde yönetim kurulu üyesi... Gözgeç "Faal kulüp sayımız 735, hedefimiz bu sayıyı 2018'de 800 yapmak. Sporcu sayımız erkeklerde 16 bin, kadınlar da 4 bin 63... Toplamda ise 21 bin 500 sporcumuz var. 2018 sonu itibariyle hedefimiz toplam sporcu sayımızı 23 bin 500 yapmak. Lisansı olmayan sporcularımız ise bir hayli fazla" dedi.Gözgeç "Hedefimiz bulunduğumuz süre içerisinde gençliğe, sporcu kardeşlerimize, çocuklarımıza nasıl faydalı olabiliriz. Bu faydadan da kastım iyi bir nesil yetişmesi için ahlak ve eğitim üzerine dayalı. Sporda hedefin sonu yok. Sporcu 11-12 yaşında gelmeye başlıyor. Bir alt sınır dediğimiz 11-12 yaş grubu. O günden gençlik yıllarının bitimine kadar sporun içinde kaldığı sürece topluma imanlı, ihlâslı, ahlaklı, dürüst bireyler için oluşturulan bir kurum. Yoksa her türlü rezaletin içerisinde olup da iyi eğitim aldırmadan onun madalya alması bizim başarılı olduğumuzu göstermez" diye konuştu."Boks, Avrupa'nın Dünya'nın ve Türkiye'nin en eski spor dallarından bir tanesi" diyen Gözgeç "Dışarıdan göründüğü gibi kavgayla ve şiddetle ilgisi olmayan tehlikeli sporlar sıralamasında hemen hemen en aşağıda olanlardan bir tanesi. Birinci öncelik güvenlik ve sağlık bizim için ön planda olan iki unsur. İnsanlar içindeki bütün negatif enerjiyi dışarı atma, kendini savunma, insanlar arasında sporun dışındaki kardeşliği, birlikteliği en belirgin olarak gösteren bir spor dalı. Yayılmasını ve gelişmesi için çalışan insanlarız" ifadelerini kullandı. "Olimpiyat madalyasının dışında ne kadar madalya varsa aldık" ifadelerini kullanın Gözgeç "Her kategoride şampiyonumuz var. Akdeniz Oyunları'na gidiyoruz. Çok iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nden sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı ülke genelinde İlkokul ve ortaokullarda tarama yapıyor. Çocukların anatomik ve fiziki yapısı incelenerek, çocuğun hangi spor dalına daha meyilli olduğu gözlenecek. Bunlar havuzda toplanacak. Her branşla ilgili branş uzmanları tarafından da eğitime başlanacak" dedi.