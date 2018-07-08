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Taksicilere konforlu durak

Giriş Tarihi: 8.7.2018
Taksicilere konforlu durak
KEÇIÖREN Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 6 taksi durağını daha yenileyerek daha kullanışlı, işlevsel ve ihtiyaca uygun hale getirdi. Atapark, Aşağı Eğlence - Kasalar, Yakacık, Etlik Karakol, Şefkat, Yayla taksi duraklarında yapılan çalışmalarla estetik ve konforlu bir görünüme kavuştu. Keçiören genelinde 21 taksi durağını yenilediklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı , "Vatandaşlarımızın ve taksici esnafımızın hizmet standartlarını yükseltmek amacıyla taksi duraklarımızı yenilemeye devam ediyoruz" diye konuştu.
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Taksicilere konforlu durak
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