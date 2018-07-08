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Topçu: Çocuk istismarları ahlaki bir terördür

Giriş Tarihi: 8.7.2018
Topçu: Çocuk istismarları ahlaki bir terördür
CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Yalçın Topçu rahmetli 'nun yol arkadaşlarından Hasan Hüseyin Bozok ve genç Alperenleri Beştepe'deki makamında ağırladı. Topçu son günlerde Türkiye gündemini sarsan çocuk ölümlerini ve hayvanlara yönelik istismarları gazetecilere değerlendirdi. Topçu, "Sapkın iblislerin geleceğimiz olan yavrularımıza musallat olmaları, diğer yandan hayvanlara yapılan vicdanları sarsan fiiller ahlaki terördür. Devletimiz terörün her türlüsünün kökünü kurutmaya kararlıdır. İdam cezası da seçeneklere dahil her türlü caydırıcı tedbir ve çareler hususunda çıkartılacak yasaların 'miz tarafından konsensüs içinde yapılacağına dair inancım tamdır" dedi.
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Topçu: Çocuk istismarları ahlaki bir terördür
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