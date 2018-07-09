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Ankaragücü’nün sünnet şöleni

VUSLAT AY Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2018
Ankaragücü’nün sünnet şöleni
ANKARAGÜCÜ tribünlerinin sevilen isimlerinden Celal Oltulu ve Abdullah Karaata'nın geleneksel olarak düzenlediği 5'nci Ankaragücü Sünnet Şöleni gerçekleştirildi. Yenimahalle Batıkent'te bir restaurantta gerçekleşen şölene sünnet olan çocukların aileleri ile birlikte Ankaragücü Başkan Yardımcısı Metin Akyüz ve taraftarlar katıldı. Organizasyonu düzenleyen Celal Oltulu ve Abdullah Karaata, geleneksel olarak her sene yapmaya çalıştıkları sünnet şölenine katılan herkese teşekkür ettiler. Renkli şölen Hacivat-Karagöz gösterisi ve Ankaragüçlü sanatçılar Tolga Duman ile Serhat'ın konserleri sona erdi.
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Ankaragücü’nün sünnet şöleni
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