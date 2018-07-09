Ankaragücü’nün sünnet şöleni

ANKARAGÜCÜ
tribünlerinin sevilen isimlerinden Celal Oltulu
ve Abdullah Karaata'nın
geleneksel olarak düzenlediği 5'nci Ankaragücü Sünnet Şöleni
gerçekleştirildi. Yenimahalle Batıkent'te
bir restaurantta gerçekleşen şölene sünnet olan çocukların aileleri ile birlikte Ankaragücü Başkan Yardımcısı Metin Akyüz
ve Ankaragüçlü
taraftarlar katıldı. Organizasyonu düzenleyen Celal Oltulu
ve Abdullah Karaata
, geleneksel olarak her sene yapmaya çalıştıkları sünnet şölenine katılan herkese teşekkür ettiler. Renkli şölen Hacivat-Karagöz
gösterisi ve Ankaragüçlü
sanatçılar Tolga Duman
ile Serhat'ın
konserleri sona erdi.