Bırakacaktı, mezar’ı oldu Etimesgut’ta çöken inşaatta can veren 3 işçiden biri olan Muzafer Kılıç’ın akrabalarına, ‘Artık inşaat işinde çalışmayacağım’ dediği öğrenildi

Giriş Tarihi: 9.7.2018