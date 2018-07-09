Bırakacaktı, mezar’ı oldu

ANKARA
'DA bir inşaatta meydana gelen göçükte 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Etimesgut'taki Şehit Celal İşen Caddesi üzerinde bulunan bir özel okulun inşaatında binanın giriş katında yapılan asma kat çalışması sırasında, çelik üzerine atılan ıslak betonun ağırlık yapması sonucunda çökme yaşandı. Tonlarca ağırlıktaki beton yığını büyük bir gürültüyle çökerken, şantiye alanında çalışan 4 işçi enkaz altında kaldı. Olayı gören diğer işçiler, göçük altında kalan mesai arkadaşlarının yardımına koştu. BİRİ YABANCI UYRUKLU
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD
, UMKE, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Mahsur kalan işçilerin kurtarılması için hemen işe koyulan ekipler, hummalı bir çalışmanın ardından işçilere ulaştı. Nihat Kılıç, Muzaffer Kılıç ve Afgan uyruklu Nemetullah Zerger'in hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yaralı halde enkaz altından çıkarılan Orhan Kılıç
ise sağlık ekiplerine teslim edildi. Sedyeyle ambulansa taşınan yaralı işçi olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 3-4 GÜN ÖNCE BAŞLADI
İkinci bir göçük tehlikesine karşı vatandaşlar, polis ekiplerince enkazdan uzak durmaları konusunda uyarıldı. İşçilerin yakını Tamer Demir, olayda hayatını kaybedenlerin Nihat Kılıç ile Muzaffer Kılıç, yaralının ise Orhan Kılıç olduğunu söyledi. Demir, olayın yaşandığı inşaatın tadilatla okula çevrildiğini ve tadilatın 3-4 gün önce başladığını söyledi. İşçilerin akrabası Efendi Kılıç ise Muzaffer Kılıç ile 3-4 gün önce görüştüğünü belirterek, "'Artık inşaat işinde çalışmayacağım' demişti. Emekliydi zaten kendisi. Büyük ihtimalle bu inşaatta usta sıkıntısı vardı, o yüzden çalışmaya geldi" ifadelerini kullandı.