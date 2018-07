Hayalet avcıları

BUGÜN NELER OLDU

Başkentteki villa soygunlarını yöneten ve her defasında polisten kaçmayı başaran 'Hayalet' lakaplı Serkan Y., ile ona yardım eden 2 arkadaşı düzenlenen operasyonla yakalandı. Çankaya'da 17 Haziran'da bir villada meydana gelen hırsızlık olayını mercek altına alan Ankara Emniyeti Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kısa sürede zanlıların izine ulaştı. Villa fareleri olan zanlıların son hırsızlık olayında ise milyonlarca lira değerinde vurgun yaptıkları tespit edildi. 'Hayalet' ve ekibinin son vurgun yaptığı evden kasa içindeki yaklaşık değeri 200 bin lira olan özel yapım pırlanta ve altın takıları, toplam değeri yaklaşık 150 bin lira olan çantalar ile yurt dışından alınan ve değeri 2 bin 500 Euro olan 10 adet alkollü içkiyi çaldı. Çete ayrıca villadaki 2 adet lüks otomobili de çalarak kaçtı. Hırsızlık yapmak için girdikleri evden pahalı alkollerden ziynet eşyalarına yüksek modelli araçlardan tabancaya kadar her şeyi çalan zanlılar Ankara polisinden kaçamadı. MOBESE ve güvenlik kameralarını hesaba katmayan hırsızlar çaldıkları 2 lüks otomobili kendi evlerinin önüne park etti. Saatlerce kamera kaydı inceleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 3 milyon liralık hırsızlık yapan A.T. ve M.E.D. isimli, zanlıları 23 Haziran'da uykuda yakaladı.Yapılan fiziki ve teknik çalışma soncu çetenin elebaşı 'Hayalet' lakaplı Serkan Y., ise saklandığı evinde 2 Temmuz'da yakalandı. Özellikle Çankaya bölgesinde hırsızlık yapan zanlıların evlerinde yapılan arama sonucunda hırsızlık olaylarında kullandığı değerlendirilen; dürbün, polis telsizi, tornavida, şapka, eldiven, balyoz, matkap ve pense gibi suç aletleri ele geçirildi. Ayrıca çalıntı olduğu belirlenen 6 adet kol saati, tespih, 1 adet kalem, 1 adet tabanca, 1 adet havalı tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ile çeşitli elektronik ekipmanlara da el konuldu. Şüphelilerden A.T.'nin 14, M.E.D.'nin ise1 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. 21 suç kaydı bulunan ve 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan Serkan Y. ve ekibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.