İstanbul’da ayakta alkışlandı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nde Nikos Kazancakis'in ünlü eseri "Zorba" Ankara
Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi. Oyun izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, gösterimin ardından yaptığı açıklamada, opera festivallerinin diğer şehirlerde devam edeceğini belirterek, "İlk festivalimiz İstanbul'daydı. Leyla Gencer
'in öğrencisi ve dünyada çok sevilen bir soprano arkadaşımız Nino Machaidze'nin konseriyle festival başladı. Nino, benim de çok sevgili bir dostum. Daha sonra artık klasikleşen "Saraydan Kız Kaçırma" temsilimizde seyircimizle buluştuk. Ardından dünyanın şu anda en önemli birkaç tane 'La Traviata' prodüksiyonundan bir tanesi olan Macerata Opera Festivali'nin 'La Traviata' prodüksiyonunu getirdik." dedi. Zorba eserinin yoğun istek üzerine İstanbul'a geldiğini aktaran Karahan, eserin yıllardır her yerde kapalı gişe oynadığını vurgulayarak, "Çok seviliyor. Hatta bu sene bir temsilimizi Congresium Ankara'da yaptık. 3 bin 200 kişilik salon tamamen doluydu. Çok sevildiği için Zorba'yı bu sene bütün festivallerde gezdiriyoruz. Bodrum, Efes ve Aspendos bale festivallerine de gidecek. Biz halkımızın istediğini vermekle yükümlüyüz. Halkımız bizden özellikle Zorba'yı talep ettiği için bütün festivallerimize bu sene götürüyoruz" ifadelerini kullandı