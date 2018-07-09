Kampusta dağ yarışı

BUGÜN NELER OLDU

yarışlarısonaerdi.iletarafından ortaklaşa düzenlenenyarışlardakategoridesporcu pedal çevirdi.yarışlar; büyükerkekler, büyük kadınlar, gençerkekler, genç kadınlar, yıldız A,yıldız B, yıldız kızlar, masterve masterkategorilerinde yapıldı.Büyük erkekler ve kadınlarmetrelik, diğer kategorilerdekisporcular isemetrelik parkurdamücadele etti. Kategorilerdeilkiçinde yer alan sporcularapara ödülü verildi.