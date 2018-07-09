Kampusta dağ yarışı

ULUSLARARASI Dağ Bisikleti Kupası
yarışları Ankara'da
sona
erdi. Başkent Üniversitesi
ile Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF)
tarafından ortaklaşa düzenlenen
yarışlarda 9
kategoride 200
sporcu pedal çevirdi. Bağlıca Kampusu'ndaki
yarışlar; büyük
erkekler, büyük kadınlar, genç
erkekler, genç kadınlar, yıldız A,
yıldız B, yıldız kızlar, master 30
ve master 40
kategorilerinde yapıldı.
Büyük erkekler ve kadınlar 4800
metrelik, diğer kategorilerdeki
sporcular ise 3600
metrelik parkurda
mücadele etti. Kategorilerde
ilk 10
içinde yer alan sporculara
para ödülü verildi.