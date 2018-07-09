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Kampusta dağ yarışı

Giriş Tarihi: 9.7.2018
Kampusta dağ yarışı
ULUSLARARASI Dağ Bisikleti Kupası yarışları Ankara'da sona erdi. Başkent Üniversitesi ile Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) tarafından ortaklaşa düzenlenen yarışlarda 9 kategoride 200 sporcu pedal çevirdi. Bağlıca Kampusu'ndaki yarışlar; büyük erkekler, büyük kadınlar, genç erkekler, genç kadınlar, yıldız A, yıldız B, yıldız kızlar, master 30 ve master 40 kategorilerinde yapıldı. Büyük erkekler ve kadınlar 4800 metrelik, diğer kategorilerdeki sporcular ise 3600 metrelik parkurda mücadele etti. Kategorilerde ilk 10 içinde yer alan sporculara para ödülü verildi.
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Kampusta dağ yarışı
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