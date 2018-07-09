Rekor tepesi

EŞSIZ manzarasıyla
dikkat çeken Kumludoruk Tepesi'nde
buluşan yamaç paraşütçüleri,
ilçe turizm
ini de canlandırıyor. 2009
yılından bu yana Türkiye
rekorlarının kırıldığı, birçok
yamaç paraşütü tutkununa ev sahipliği
yapan Ayaş Kumludoruk Tepesi
, 2020 Dünya Hava Oyunları'na
aday
olabilecek kapasitede gösteriliyor.
Havacılık ve yamaç paraşütü uçuşları
ile mesafe yarışmalarının yapılabilmesi
için yeterli yüksekliğe sahip
olan Kumludoruk Tepesi
, "doğa ve
spor turizminde marka" olma yolunda
ilerliyor. Yamaç paraşütü yapanların
buluşma noktası olan Ayaş Kumludoruk Tepesi
, birçok spor
kulübü tarafından da eğitim pisti olarak
kullanılıyor. AYAŞ'A DAVET Ankara'nın
doğa ve spor turizminde tanınmasına katkı sağlayan yamaç paraşütünü desteklediklerini, bu alanda ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmayı planladıklarını belirten Ayaş Belediye Başkanvekili Burhan Demirbaş
, "Ayaş
, doğası ve temiz havasıyla tam bir turizm merkezi. Yamaç paraşütü de bize turizm ile ilgili büyük katkı sağlayacak. Yeni tesisler ve konaklama alanlarıyla yamaç paraşütünün önemli merkezlerinden biri olmak istiyoruz. Tüm yamaç paraşütü sporuyla ilgilenenleri Ayaş'a
davet ediyorum" dedi.