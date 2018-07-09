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Rekor tepesi

Kaplıcaları ve domatesiyle ünlü Ayaş ilçesi son yıllarda adını yamaç paraşütü ile de duyurmaya başladı

Giriş Tarihi: 9.7.2018
Rekor tepesi
EŞSIZ manzarasıyla dikkat çeken Kumludoruk Tepesi'nde buluşan yamaç paraşütçüleri, ilçe ini de canlandırıyor. 2009 yılından bu yana Türkiye rekorlarının kırıldığı, birçok yamaç paraşütü tutkununa ev sahipliği yapan Ayaş Kumludoruk Tepesi, 2020 Dünya Hava Oyunları'na aday olabilecek kapasitede gösteriliyor. Havacılık ve yamaç paraşütü uçuşları ile mesafe yarışmalarının yapılabilmesi için yeterli yüksekliğe sahip olan Kumludoruk Tepesi, "doğa ve spor turizminde marka" olma yolunda ilerliyor. Yamaç paraşütü yapanların buluşma noktası olan Ayaş Kumludoruk Tepesi, birçok spor kulübü tarafından da eğitim pisti olarak kullanılıyor.

AYAŞ'A DAVET
Ankara'nın doğa ve spor turizminde tanınmasına katkı sağlayan yamaç paraşütünü desteklediklerini, bu alanda ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmayı planladıklarını belirten Ayaş Belediye Başkanvekili Burhan Demirbaş, "Ayaş, doğası ve temiz havasıyla tam bir turizm merkezi. Yamaç paraşütü de bize turizm ile ilgili büyük katkı sağlayacak. Yeni tesisler ve konaklama alanlarıyla yamaç paraşütünün önemli merkezlerinden biri olmak istiyoruz. Tüm yamaç paraşütü sporuyla ilgilenenleri Ayaş'a davet ediyorum" dedi.
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Rekor tepesi
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