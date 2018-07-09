Sınav ücretleri ASO’dan

ANKARA Sanayi Odası
, üyesi olan firmalarda çalışan işçilerin zorunlu mesleklerdeki mesleki yeterlilik belgesi sınav ücretlerini ödeme kararı aldı. Branşlara göre 500 ile bin TL arasında yer alan sınav ücretleri, firmaların işçileri adına müracaatı ile ASO tarafından ödenecek. İşgücünün niteliğinin yükseltilmesi ve mesleki eğitim konusunda çok sayıda proje gerçekleştiren ASO, çalışanların becerilerinin belgelendirilmesi konusunda da önemli bir destek kararı aldı. ASO 1. OSB ve 2. OSB'de iki adet Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi (ASO METES) kuran Ankara Sanayi Odası, bu merkezlerde gerçekleştirilen toplam 34 meslek içinde yer alan zorunlu mesleklerin sınav ücretlerini üyeleri adına ödeyecek. İşçilerin sınavda başarılı olmaları durumunda, belge zorunluluğu olan mesleklerde devlet desteği olduğu için, ASO ödediği ücretleri daha sonra geri alma imkanı bulabilecek.