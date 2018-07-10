Başkentte grafitti festivali

BOYA sektörünün önde gelen markalarından Permolit Boya'yı da bünyesinde bulunduran Akçalı Boya, festivalde pazar liderliğini yıllardır koruduğu Akçalı Sprey
ile 150 metre uzunluğundaki duvarları renklendirdi. Ankara
'dan Stak 67 Grafitti
grubunun katıldığı etkinlik, Türkiye'nin en çok tercih edilen sprey boyası Akçalı Sprey'in Ankara toptancılığını yürüten A Teknik Boya'nın girişimleriyle düzenlendi. Ankara'da 150 metre uzunluğundaki bir duvarı Akçalı Sprey ile renklendiren grafitti sanatçıları özgün çalışmalarını duvarlara aktardı. Ankara'nın önde gelen grafitti gruplarından Stak 67 Grafitti üyelerinin katıldığı etkinliğin ikinci ayağının da çok yakın bir zamanda gerçekleştirileceği belirtildi. RENK KATIYORUZ
Akçalı Şirketler Topluluğu CEO'su M. Akın Akçalı, "Sprey boya ürünlerimizle Türkiye'nin en çok tercih edilen markasıyız. Yıllık 5 milyon adetlik satış hacmimizle Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyoruz. Bu satış ağımızdan elde ettiğimiz veriler doğrultusunda yaptığımız araştırmada Türk halkının sprey boyayı hobi ve sanat alanlarında kullandığı sonucuna ulaştık. Bununla birlikte düzenlediğimiz etkinliklere ve sosyal sorumluluk projelerimizi daha da çeşitlendirmeye karar verdik. Ankara toptancımız A Teknik'in girişimleriyle Ankara'da gerçekleştirdiğimiz grafitti festivali de bu alandaki etkinliklerimizin ilk halkası oldu. Yakın bir zamanda ikincisini düzenleyeceğimiz etkinliğimizi daha geniş gruplara ulaştıracağız" dedi.