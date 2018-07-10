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Çocukların korunması Kazan’da masaya yatırıldı

Giriş Tarihi: 10.7.2018
Çocukların korunması Kazan’da masaya yatırıldı
SON dönemde ardı ardına yaşanan çocuğa karşı şiddet ve istismar olayları sıcaklığını korurken, Kahramankazan'da anlamlı bir toplantı gerçekleştirildi. Kahramankazan Belediye Başkanı 'ün de katıldığı toplantıda çocukların korunması ve destekleyici tedbirlerin alınması konuları masaya yatırıldı. Kahramankazan Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısı ilçedeki Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kaymakam Engin Aksakal ve ilçe protokolü ile kurul paydaşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda, ilçedeki çocukların güvenliği ve korunması başta olmak üzere, sağlık ve psikolojik destekten eğitim ve aile içi iletişime kadar birçok konu ele alındı.
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Çocukların korunması Kazan’da masaya yatırıldı
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