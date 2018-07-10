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’ta düğün

Giriş Tarihi: 10.7.2018
Halkbank’ta düğün
Spor Kulübü forması giyen voleybolcular Faik Samed Güneş ve Ceyda Durukan, dünya evine girdi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, her ikisi de Halkbank altyapısından yetişen, erkek ve kadın A takımların başarısı için ter döken Ceyda Durukan ile Faik Samed Güneş, Ankara'da düzenlenen törenle, yaşamlarını birleştirdi. Faik Samed-Ceyda çiftinin nikah şahitliklerini, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Halkbank Spor Kulübü Başkanı Selahattin Süleymanoğlu, MHP Milletvekili Yücel Bulut, çiftin voleybolcu arkadaşları Hasan Yeşilbudak ve Ceren Önal yaptı.
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Halkbank’ta düğün
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