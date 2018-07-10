Hazal ATEŞ: Yeni sistem yeni belediyecilik!

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dün resmen başladı.

Türkiye'ye çağ atlatacak olan sistem her alanda kendini hissettirecek.

Güçlü bir yerel yönetime de kapı aralayacak. Yerel yönetimlere yeni yetki ve görevler verilecek.

Belediye çalışmaları daha etkin ve verimli hale gelecek. Belediye üst yönetimleri belediye başkanıyla birlikte göreve gelip birlikte ayrılacak. Bu şehircilik politikalarında da kendini hissettirecek.

Kamu hizmetlerinin yerinde karşılanması temel ilke olacak.

"İnsan sağlığı ve huzur anlayışı"nın ön plana çıktığı şehir politikaları oluşturulacak.

Bunun için de güçlü bir kentsel altyapı kurulacak. AK Parti yeni dönemde bir ilke daha imza atacak.

"Dünyayla yarışın, medeniyeti yaşatan şehirler" inşa edilecek. Her ile özel ajandalar hazırlanacak. Parti yönetiminin 81 ile yönelik çalışması bunun altyapısını oluşturacak.

Yaşanabilir mekânlar vizyonu korunacak.

Kentlerin temel gereksinimleri tamamlanacak. Su yönetimi çerçevesi güçlendirilecek. İçme suyu, kanalizasyon yatırımları hızlandırılacak.

Atık su arıtma tesislerini teşvik için belediyelere destek sağlanacak.

Yemek hazırlama ve park-bahçe atıkları gibi organik atıkları kompasta dönüştürülecek. Bu proje 20 bin kişiye istihdam, ekonomiye 12 milyar kazanç sağlayacak.

Çevre kirliliğini gidermek için yerel yönetimlere 1.1 milyar lira kaynak sağlanacak. Biyolojik çeşitliliğin kayıt altına alınması projesi tamamlanacak.

Sokak hayvanları bakımevi yapımı desteklenecek. Gençler ve çocukların spor, sanat gibi faaliyetlere katılacağı alanlar yaratılacak.

Şehirlerin gelişim alanlarının çevreye doğru yayılması sağlanacak.

Belediye kaynakları da ciddi şekilde artacak. Büyükşehir belediyelerinin akıllı kent uygulamaları desteklenecek.

Anlaşılan o ki! Yeni sistem yeni belediyecilik anlayışını getirecek.

Partiler üstü bu anlayış kentleri de kalkındıracak.

Buna uyum gösteren belediyeler yerel seçimlerin kazanını olacak.

Unutmayalım ki şehirler güçlenirse Türkiye güçlenecek. Güçlü Türkiye çocuklarımızın güvencesi olacak.