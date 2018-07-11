200 bin başkentli borcunu yapılandırdı

BORÇ
Yapılandırma Kanunu yürürlüğe girdiği andan itibaren 200 binden fazla Ankara
lı borçlarını yapılandırmak için vergi dairelerine akın etti. 7143 Sayılı Kanun ile vergi borçlarının yanı sıra, çok sayıda vatandaşı ilgilendiren; trafik, askerlik, seçim, nüfus para cezalarını, Karayolu Taşıma Kanunu'na göre verilen para cezaları ile karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle verilen para cezalarını, yapılandırılıyor. Öğrencilerin öğrenim kredisi borçları, vatandaşların ecrimisil borçları da kanuna göre yapılandırıyor. 31 TEMMUZ UYARISI
Geniş çaplı Yapılandırma Kanunu'nu vatandaşlara anlatmak ve kanundan azami seviyede yararlanılmasını sağlamak amacıyla Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ekipleri hazır bekliyor. Borçlu mükellefler açısından kaçırılmayacak fırsatlar sunan yapılandırma için taksitlendirmeler de 18 taksit ve 36 ay olarak belirlendi. Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, SABAH Ankara Yayın Yönetmeni Osman Altınışık'ı ziyaret etti. "Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 Sayılı Kanun 18 Mayıs'ta yayımlanarak yürürlüğe girdi" diyen Karayılan 31 Temmuz'un vergi borçlarını yapılandırmak için son tarih olduğunu belirtti.