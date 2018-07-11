4 kütüphanede KPSS heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun Gençlik Merkezi Kütüphanesi, Batıkent Meydan AVM Yaşar Kemal Kütüphanesi, Yenimahalle kapalı Pazar yerinde bulunan Gayret Mahallesi Kütüphanesi ve Ragıp Tüzün Eğitim Merkezi kütüphanesi, ilçenin genç sakinleri için Liselere Giriş Sınavı(LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) sonra Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) için yoğun emek harcayan memur adaylarına da ev sahipliği yapıyor. Yenimahalle Belediyesi tarafından açılan dört kütüphane de haftanın 7 günü Yenimahallelilerin kullanımı için açık tutuluyor. KPSS sınavına sayılı günler kala adaylar çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Memur adaylarının uygun ortamda sınava çalışmaları için kütüphanelerde her ayrıntı düşünüldü. Kurulan bilgisayarlar ve internet ortamı ile gençlerin en güncel bilgilerden haberdar olmaları da sağlanıyor.