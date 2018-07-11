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Altınköy’ün tulumbacısı

Altındağ Belediyesi Bakım Onarım ve İkmal Şube Müdürlüğü, antika sayılabilecek bir itfaiye aracını kullanıma hazır hale getirdi

Giriş Tarihi: 11.7.2018
Altınköy’ün tulumbacısı
RENKLI görüntüsüyle büyük beğeni toplayan itfaiye aracı, Altınköy'deki yerini aldı. Altınköy'e yerleştirilen 1955 model itfaiye aracı, Bolu Dörtdivan'dan getirildi. Bakım ve tamiri yapılan itfaiye aracı yeniden doğdu. İtfaiye aracı üzerinde yaklaşık 1 ay çalışan belediye personelleri, bu emektar ve eski aracı hurda olmaktan kurtardı. Tepeden tırnağa işlem gören itfaiye aracının kaportasından motoruna, lastiklerinden boyasına, su haznesinden pasta cila ve zımparasına kadar her şey özenle tamir edildi. Araç, olası bir yangına müdahale edecek duruma getirildi. Kırmızı görüntüsü, siren lambaları ve itfaiyeyi temsil eden 110 numaralı plakasıyla Altınköy Açık Hava Müzesi yıllara meydan okuyan itfaiye aracı, özellikle çocukların ilgi odağı haline geldi.
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Altınköy’ün tulumbacısı
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