Ankaragücü maçları Afyon’da oynayacak

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner
, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019
sezonuna iç
sahada oynayacakları Galatasaray
maçıyla başlayacaklarını hatırlatarak,
"Rakip fark etmez, sezona 3
puanla başlamak istiyoruz" dedi. Başkan Yiğiner
, hala bazı sıkıntılarının
devam ettiğini dile getirdi. Hala
hacizlerle uğraştıklarının altını çizen Yiğiner
, "Sıkıntılarımız sürüyor. Hala
takımımızı kuramadık
ve stadımız
belli değil. Tüm
bu olumsuzluklara
karşın sezonun
ilk maçından galibiyetle
ayrılmak
istiyoruz. İşimiz
mutlaka kolay
olmayacak ama biz Ankaragücü
olarak
tüm maçlara
kazanma parolasıyla çıkarız" diye
konuştu. ANKARAGÜCÜ AFYON'DA
Öte yandan Ankaragücü Süper Lig'deki
ilk yarı maçlarını Afyon'da
oynayacak. Ankara 19 Mayıs Stadı'nın
yenileme çalışmalarının
sürmesi ve Eryaman Stadı'nın
da
yapımı devam ettiği için sarı-lacivertli
ekip maçlarını Başkentte oynayamayacak.
Bu nedenle Ankaragücü
, TFF
ile yaptığı
görüşmeler
sonucunda
ligin ilk
yarı maçlarını Afyon'da
oynamak üzere
anlaşma sağladı.