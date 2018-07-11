Ankaragücü maçları Afyon’da oynayacak

BUGÜN NELER OLDU

sezonuna içsahada oynayacaklarımaçıyla başlayacaklarını hatırlatarak,"Rakip fark etmez, sezonapuanla başlamak istiyoruz" dedi., hala bazı sıkıntılarınındevam ettiğini dile getirdi. Halahacizlerle uğraştıklarının altını çizen, "Sıkıntılarımız sürüyor. Halatakımımızı kuramadıkve stadımızbelli değil. Tümbu olumsuzluklarakarşın sezonunilk maçından galibiyetleayrılmakistiyoruz. İşimizmutlaka kolayolmayacak ama bizolaraktüm maçlarakazanma parolasıyla çıkarız" diyekonuştu.Öte yandanilk yarı maçlarınıoynayacak.yenileme çalışmalarınınsürmesi vedayapımı devam ettiği için sarı-lacivertliekip maçlarını Başkentte oynayamayacak.Bu nedenleile yaptığıgörüşmelersonucundaligin ilkyarı maçlarınıoynamak üzereanlaşma sağladı.