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gücü maçları ’da oynayacak

6 yıl aradan sonra Süper Lig’e dönen ve stat krizi yaşayan gücü, ligin ilk yarısındaki maçları ’da oynayacak

Giriş Tarihi: 11.7.2018
Ankaragücü maçları Afyon’da oynayacak
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonuna iç sahada oynayacakları Galatasaray maçıyla başlayacaklarını hatırlatarak, "Rakip fark etmez, sezona 3 puanla başlamak istiyoruz" dedi. Başkan Yiğiner, hala bazı sıkıntılarının devam ettiğini dile getirdi. Hala hacizlerle uğraştıklarının altını çizen Yiğiner, "Sıkıntılarımız sürüyor. Hala takımımızı kuramadık ve stadımız belli değil. Tüm bu olumsuzluklara karşın sezonun ilk maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz. İşimiz mutlaka kolay olmayacak ama biz Ankaragücü olarak tüm maçlara kazanma parolasıyla çıkarız" diye konuştu.

ANKARAGÜCÜ AFYON'DA
Öte yandan Ankaragücü Süper Lig'deki ilk yarı maçlarını Afyon'da oynayacak. Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yenileme çalışmalarının sürmesi ve Eryaman Stadı'nın da yapımı devam ettiği için sarı-lacivertli ekip maçlarını Başkentte oynayamayacak. Bu nedenle Ankaragücü, TFF ile yaptığı görüşmeler sonucunda ligin ilk yarı maçlarını Afyon'da oynamak üzere anlaşma sağladı.
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Ankaragücü maçları Afyon’da oynayacak
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