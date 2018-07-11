Babadan oğula sıcak demircilik

BUGÜN NELER OLDU

Kömür ocağında ısıtılan demir, emektar usta Hüsnü Kaya'nın ellerinde 70 yıl dövülerek şekillendi. 25 metrekarelik atölyesinde demiri şekillendirme işlemi ile pek çok eşya ve alet yapan Kaya "Artık çırak yetişmiyor. Çok çırak yetiştirmeme rağmen, bugün merak eden de yok. Mesleğimi oğlum devam ettiriyor. Oğlum da bırakırsa Çamlıdere'de bizden sonra tarih olacak " diye konuştu. 3 çocuk 13 torun sahibi Hüsnü Kaya, 1928'de Yayalar Mahallesi doğdu. Kaya, mesleğe 1944 yılında ilkokulu bitirmesinin hemen ardından başladı. Hüsnü Kaya'nın oğlu Bilal Kaya ise 45 yıldır soğuk demircilik yapıyor.Mesleğinin günümüzde artık bittiğini vurgulayan Hüsnü Kaya şöyle devam etti: "Sıcak demircilik yaptım. Bugün her şey motora döndü. Öküz eşşek devri geçti. Sanatçıya gerek kalmadı. Meslek bitti. Çamlıdere de 7-8 tane vardı. Şimdi hiç kalmadı. Oğlum ve 1 kişi daha var. Onlarda sıcak değil soğuk demirci" Mesleğin zor olduğunu dile getiren Kaya "Körük ocağında ham demiri kızdırıp, çekişle örs üzerinde döverek, ahır tokası, saç ayağı, kazma, balta gibi çok çeşitli aletlere şekil verme işini ben tek başıma yapıyordum. Bunların yanı sıra pulluk bıçağı tamiri gibi elimden gelen tamir işlerini de yapıyordum. Çok ağır beden faaliyeti gerektiren bir meslek. Yorucu ve devamlı ateş karşısında, uzun süre ayakta durmayı gerektiren bir iş" diye konuştu.Bilal Kaya "13 yaşında babamın yanında başlayıp yetiştim. Zor meslek bedenen çok yıpratıyor. Çocuklarımın yapmasını istemem. Programlı lise vardı. Öğrenci bulamadı kapandı. Sıcak demirciliğe talep yok. Hazır fabrikasyon olduğu için talep yok. Nüfusta kalmadı. Tarımla uğraşan yok. Uğraşan da makinelerle yapıyor. Şimdi güvenlik çıktı. Herkes kolaya kaçıyor. Demirci de gidiyor güvenlik oluyor marangoz da gidiyor güvenlik oluyor. Elim ayağım tuttuğu müddetçe devam edeceğim. Başka bir işimiz yok" dedi.Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Bekir Özdemir "50 sene evvel sabah namazını kılıp dükkân açarlardı. Herkes buraya gelirdi. Şimdi kalmadı. Ben 1950'den 56'ya kadar sobacılık ve kalaycılık yaptım. O zamanlar zordu ama insanımız çalışkandı. Kolayı göre göre gençler de zoru yapmak istemiyor" ifadelerini kullandı.