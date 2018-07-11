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Başkan Ercan esnafı gezdi

Giriş Tarihi: 11.7.2018
Başkan Ercan esnafı gezdi
SINCAN Belediye Başkanı Murat Ercan esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Göreve geldiği ilk andan itibaren esnaf ziyaretlerine önem veren Başkan Ercan; Ayaş Caddesi, Bahçe Caddesi, Erkunt Caddesi, Emlak Sokak, Nur Sokak, Plevne Caddesi, Atatürk Caddesi, Vatan Caddesi, Lale Caddesi ile Onur Caddesi'ni gezdi. Başkan Ercan hem esnafın hem de vatandaşın büyük ilgisi ile karşılaştı. "Vatandaşımızın ve esnafımızın görüşleri bizim için çok önemli" diyen Başkan Ercan ziyaretlerde vatandaş ve esnafla hem dertleşiyor hem de talepleri dinleme, önerileri konuşma fırsatı buluyor.
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Başkan Ercan esnafı gezdi
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