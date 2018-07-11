Başkentli kabine

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de ettiği yeminin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne resmen geçti. Yeni sistemin ilk kabinesi de merakla bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'deki törenle yeni kabinesi açıkladı. Alanlarında uzman kişilerden oluşan yeni kabinedeki 16 bakandan ikisinin Ankara
lı olması dikkat çekti. Kabinedeki 5 bakan ise lisans eğitimini başkentteki üniversitelerden aldı. Ankara'da doğdu ÇEVRE
ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum 1976 yılında Ankara'da doğdu. Liseyi Ankara Mimar Kemal Lisesi'nde okudu. Kurum Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden de 1999 yılında mezun oldu. TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı ve TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü görevinde bulunan Murat Kurum, 2009 yılından bugüne kadar Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. Burada doğdu burada okudu ANKARALI
Ziya Selçuk, 1961 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde lisans, yine aynı üniversitede yüksek lisans yapan Selçuk, Hacettepe Üniversitesi'nde ise doktorasını tamamladı. Ziya Selçuk Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde ise doçentlik ve profesörlük ünvanını aldı. Eğitimci olan Selçuk'a Milli Eğitim Bakanlığı görevi verildi. Ankara Siyasallı DIŞIŞLERI
Bakanlığı görevine devam eden Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Çavuşoğlu, 1991 yılında New York Long Island Üniversitesi'nde ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. 1993 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde özel öğrenci olarak doktora programına başladı. Ankara Hukuk mezunu GAZIANTEP'IN
Nizip ilçesinde 1977 yılında doğan Abdülhamit Gül, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra serbest avukatlık yapmaya başladı. Çeşitli konularda makaleler kaleme alan Abdülhamit Gül evli ve 3 çocuk babası… Abdülhamit Gül, Adalet Bakanlığı görevine yeni dönemde de devam edecek. ?Varank ODTÜ'lü UZUN
yıllar boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı olarak görev yapan Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanı oldu. Varank lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladıktan sonra yüksek lisansını ABD'de bulunan Indiana Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nde yaptı. Tarıma Bilkent'li TARIM
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 1973 yılında İzmir'de doğdu. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. Başkent Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Pakdemirli Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü'nde doktora çalışmalarını yürüttü. En genç kabine üyesi KADEM
Ankara Temsilciliği görevinde bulunan Zehra Zümrüt Selçuk Ordu doğumlu… Lise eğitimini Ankara'daki Atatürk Anadolu Lisesi'nde alan Selçuk, Bilkent Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi aldı. Selçuk Amerika' da yine ekonomi üzerine eğitim aldı. Zehra Zümrüt Selçuk, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı oldu. 39 yaşındaki Selçuk kabinenin en genç üyesi…