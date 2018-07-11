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Güreşçiler madalyaya odaklandı

ASKİ Sporlu milli güreşçiler Demirtaş ile Böke Budapeşte’de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’ndan madalya ile dönmek istiyor

VUSLAT AY Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018
Güreşçiler madalyaya odaklandı
Türk sporunun lokomatif kulübü olma özelliğini taşıyan ASKİ Spor Kulübü'nün Başkanı Mehmet Genç, ASKİ'nin başarı odaklı bir kulüp olduğunu söyledi. Genç "Milli takımın hem serbest hem grekoromen takım olarak yüzde 50' sini oluşturup Avrupa Şampiyonu olduk. Amacımız inşallah bunu yüzde 60-70'lere getirmek" diye konuştu. Batıkent'teki yeni tesislerinin bitme aşamasına geldiğinin bilgisini veren Genç, "ASKİ Spor güreşte Türkiye'nin en iyisi. En iyisiyiz ama tesis anlamında da iyi olmamız lazım. Batıkent'te büyük bir yere geçiyoruz. 2 aylık bir süre içinde Avrupa'nın en iyi, en büyük, en güzel tesisine sahip olacağız. Diğer branşlarımıza da yeni yerler verip ASKİ Spor'un tesis ve sporcu anlamında da büyük olduğunu göstereceğiz" dedi.

KAMP BAŞLIYOR
12 yıldır ASKİ Spor Kulübü'nde olan Serdar Böke "Ekim ayında Macaristan'ın Budapeşte şehrinde Dünya Şampiyonamız var. Ona hazırlanıyoruz. Yaşar Doğu bu sene İstanbul'da yapılıyor. Ev sahibiyiz. Ülkemizde yapıldığı için bu turnuva bizim için daha önemli. İstanbul'da 12 Temmuz'da kampımız başlıyor. Ülkemizi inşallah 92 kiloda Dünya Şampiyonası'nda temsil etmek ve kesinlikle madalya almayı hedefliyorum. Şampiyonluk her şampiyonaya giden sporcunun hayalidir. Benim hedefim Dünya Şampiyonluğu" dedi.

?YOĞUN ÇALIŞIYORUZ
ASKİ Spor'a İstanbul Sancaktepe Belediyesi'nden bu sezon başında gelen Soner Demirtaş ise 5 aydır ASKİ Spor forması giyiyor. Demirtaş "Dünya Şampiyonası'na uzun bir süre var. Ama sayılı günler çabuk geçiyor. Temmuz ayında kampımız başlayacak. Yoğun çalışıyoruz. Madalya almayı hedefliyorum. Ülkemi temsil ettiğim için mutlu ve gururluyum" diye konuştu.
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Güreşçiler madalyaya odaklandı
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