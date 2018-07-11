Güreşçiler madalyaya odaklandı

BUGÜN NELER OLDU

Türk sporunun lokomatif kulübü olma özelliğini taşıyanbaşarı odaklı bir kulüp olduğunu söyledi."Milli takımın hem serbest hem grekoromen takım olarak yüzdeoluşturupolduk. Amacımız inşallah bunu yüzdegetirmek" diye konuştu.yeni tesislerinin bitme aşamasına geldiğinin bilgisini veren, "güreşteen iyisi. En iyisiyiz ama tesis anlamında da iyi olmamız lazım.büyük bir yere geçiyoruz.aylık bir süre içindeen iyi, en büyük, en güzel tesisine sahip olacağız. Diğer branşlarımıza da yeni yerler veriptesis ve sporcu anlamında da büyük olduğunu göstereceğiz" dedi.yıldırolan"Ekim ayındaşehrindevar.Ona hazırlanıyoruz.buseneyapılıyor. Ev sahibiyiz.Ülkemizde yapıldığı için bu turnuva bizimiçin daha önemli.kampımız başlıyor. Ülkemizi inşallahkilodatemsil etmekve kesinlikle madalya almayı hedefliyorum.Şampiyonluk her şampiyonaya gidensporcunun hayalidir. Benim hedefim" dedi.bu sezon başındageleniseaydırforması giyiyor.uzun bir süre var. Amasayılı günler çabuk geçiyor. Temmuzayında kampımız başlayacak. Yoğunçalışıyoruz. Madalya almayı hedefliyorum.Ülkemi temsil ettiğim için mutlu vegururluyum" diye konuştu.