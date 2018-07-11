Güreşçiler madalyaya odaklandı

Türk sporunun lokomatif kulübü olma özelliğini taşıyan ASKİ Spor Kulübü'nün Başkanı Mehmet Genç
, ASKİ'nin
başarı odaklı bir kulüp olduğunu söyledi. Genç
"Milli takımın hem serbest hem grekoromen takım olarak yüzde 50' sini
oluşturup Avrupa Şampiyonu
olduk. Amacımız inşallah bunu yüzde 60-70'lere
getirmek" diye konuştu. Batıkent'teki
yeni tesislerinin bitme aşamasına geldiğinin bilgisini veren Genç
, "ASKİ Spor
güreşte Türkiye'nin
en iyisi. En iyisiyiz ama tesis anlamında da iyi olmamız lazım. Batıkent'te
büyük bir yere geçiyoruz. 2
aylık bir süre içinde Avrupa'nın
en iyi, en büyük, en güzel tesisine sahip olacağız. Diğer branşlarımıza da yeni yerler verip ASKİ Spor'un
tesis ve sporcu anlamında da büyük olduğunu göstereceğiz" dedi. KAMP BAŞLIYOR 12
yıldır ASKİ Spor Kulübü'nde
olan Serdar Böke
"Ekim ayında Macaristan'ın Budapeşte
şehrinde Dünya Şampiyonamız
var.
Ona hazırlanıyoruz. Yaşar Doğu
bu
sene İstanbul'da
yapılıyor. Ev sahibiyiz.
Ülkemizde yapıldığı için bu turnuva bizim
için daha önemli. İstanbul'da 12 Temmuz'da
kampımız başlıyor. Ülkemizi inşallah 92
kiloda Dünya Şampiyonası'nda
temsil etmek
ve kesinlikle madalya almayı hedefliyorum.
Şampiyonluk her şampiyonaya giden
sporcunun hayalidir. Benim hedefim Dünya Şampiyonluğu
" dedi. ?YOĞUN ÇALIŞIYORUZ ASKİ Spor'a İstanbul Sancaktepe Belediyesi'nden
bu sezon başında
gelen Soner Demirtaş
ise 5
aydır ASKİ Spor
forması giyiyor. Demirtaş
"Dünya Şampiyonası'na
uzun bir süre var. Ama
sayılı günler çabuk geçiyor. Temmuz
ayında kampımız başlayacak. Yoğun
çalışıyoruz. Madalya almayı hedefliyorum.
Ülkemi temsil ettiğim için mutlu ve
gururluyum" diye konuştu.