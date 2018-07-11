Küp şeker toz oldu “Mücevher getireceğiz” vaadiyle bir kadını dolandıran iki Afgan Küp Şeker Operasyonu ile suçüstü yakalandı. Dolandırıcı Afganlar tutuklandı

SOSYAL medya üzerinden tanıştıkları bakanlıkta çalışan bir kadına Afganistan'dan 1 milyon 200 bin TL değerinde mücevher getirme vaadi veren ve bunu diplomatik kanallarla ucuza (400 bin liraya) getirebileceklerini söyleyen zanlılar kadını tuzağa düşürdü. Kadın müştekiye güven vermek için kendilerini Amerikalı üst düzey subay olarak tanıtan zanlıların tuzağına düşen kadın bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak



ZANLILAR TUTUKLANDI

Polis, A.Massoud isimli zanlının O. Orıbamidelle isimli suç ortağına 'Küp Şeker' anlamına gelen 'Cube sugar' diye hitap ettiğini ortaya çıkardı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri "Küp Şekeri" adı verilen operasyonla iki şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Afganistan'dan Türkiye'ye gelerek dolandırıcılık yapamaya çalışan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadın müşteki de parasının geri kalanını kaptırmaktan son anda kurtuldu. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU medya üzerinden tanıştıkları bakanlıkta çalışan bir kadına Afganistan'dan 1 milyon 200 bin TL değerinde mücevher getirme vaadi veren ve bunu diplomatik kanallarla ucuza (400 bin liraya) getirebileceklerini söyleyen zanlılar kadını tuzağa düşürdü. Kadın müştekiye güven vermek için kendilerini Amerikalı üst düzey subay olarak tanıtan zanlıların tuzağına düşen kadın bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak Ankara Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine gelerek durumu anlattı. Polise şikâyette bulunduğu esnada zanlıların kadından 25 bin lira daha istemesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kadınla zanlılar arasında buluşma ayarlayan polis ekipleri zanlıları suçüstü yakaladı.Polis, A.Massoud isimli zanlının O. Orıbamidelle isimli suç ortağına 'Küp Şeker' anlamına gelen 'Cube sugar' diye hitap ettiğini ortaya çıkardı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri "Küp Şekeri" adı verilen operasyonla iki şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Afganistan'dan Türkiye'ye gelerek dolandırıcılık yapamaya çalışan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadın müşteki de parasının geri kalanını kaptırmaktan son anda kurtuldu.