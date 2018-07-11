Örümcek adamın ilk işi Ankara’dan

ESKIŞEHIR'DE
yüksek binaların cam temizliğini ve tabela montajını yapan 47 yaşındaki Tamer Uysal, 30 yıl kadın kuaförlüğü yaptıktan sonra işletmesini eşine devrederek 4 yıl önce bu mesleği seçti. Uysal, dağcılık tutkusunu yaptığı işe uyarlayarak, ekmeğini yükseklerde kazanıyor. Uysal, "örümcek adam" kıyafetiyle çalışma fikrinin sosyal medyada izlediği bir videodan sonra oluştuğunu belirterek, işini zor ve tehlikeli olmasına rağmen çok sevdiğini dile getirdi. İlk dış cephe cam temizliği işini Ankara
'dan aldığını anlatan Uysal, "Heyecan var. Tamam, dağcılık sporuyla ilgileniyorsun ama bu endüstriyel dağcılık bambaşka. Her şey değişik gelmeye başladı. İlk işim bir de. 22. kattan aşağı bakıyorum, arabalar sanki kibrit çöpü gibi duruyor. Zamanla kendimi geliştirerek alıştım tabii. Teknoloji bazen işe yaramıyor. Teknolojinin olmadığı yerde biz varız. Ailem, annem hala korkuyor ama bu, severek yaptığım bir meslek. Sizler nasıl yerde normal yürüyorsanız, ben de yukarıda camların üzerinde öyle yürüyorum" dedi.