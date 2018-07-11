Sebze kamyonu devrildi

KAZA
, Burdur
- Tefenni yolunun Karaçal köyü yakınlarında meydana geldi. Antalya
'nın Finike ilçesinden yüklediği sebzeleri Ankara'ya götüren Selahattin Şimşek yönetimindeki 07 ZG 785 plakalı kamyon, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, devrildi. Kazada sürücü Selahattin Şimşek ile kamyonda bulunan Özer Arıkan yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.