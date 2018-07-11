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Teknoparkta yeni akıllı drone yapıldı

Giriş Tarihi: 11.7.2018
Teknoparkta yeni akıllı drone yapıldı
TÜRKIYE'DE insansız hava araçlarının (İHA) sürü olarak hareket edebilme yeteneğine sahip olması amacıyla çalışmalar sürdürülürken, havada akıllı görev değişimi yapabilen drone geliştirildi. Teknopark'ta faaliyet gösteren Lapis Havacılık Teknolojileri, milli ve özgün yazılım, tasarım ve yerli üretimle İHA'lar geliştirmek için çalışmalar yürütüyor. Lapis, sahip olduğu kabiliyetlerle hem hava aracı platformları hem de platformlarda kullanılan çeşitli ekipmanlar üretiyor. Lapis CR-01 Trogon ismi verilen drone, başta keşif gözetleme ve istihbarat görevleri olmak üzere yol güvenliği, sınır güvenliği, petroldoğalgaz boru hatları güvenliği gibi görevlerde bulunabiliyor.
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Teknoparkta yeni akıllı drone yapıldı
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