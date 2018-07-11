Traktör çarptı

BUGÜN NELER OLDU

ekiplerinden, hazırlık maçındatakımınayenildi. Kulüpten yapılan açıklamaya görekampındaki ilk hazırlık maçındaekiplerindenile karşılaştı. Teknik direktörlüğünüyaptığıekibi karşısında ilk devreyigeride kapatan, sahadanmağlup ayrıldı.gollerini birisi penaltıdan olmak üzere yeni transferkaydetti.