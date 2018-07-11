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Traktör çarptı

Giriş Tarihi: 11.7.2018
Traktör çarptı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, hazırlık maçında İran'ın Traktör Sazi takımına 3-2 yenildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Gençlerbirliği, Kızılcahamam kampındaki ilk hazırlık maçında İran Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Traktör Sazi ile karşılaştı. Teknik direktörlüğünü John Benjamin Toshack'ın yaptığı İran ekibi karşısında ilk devreyi 2-0 geride kapatan Gençlerbirliği, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Gençlerbirliği'nin gollerini birisi penaltıdan olmak üzere yeni transfer Nadir Çiftçi kaydetti.
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Traktör çarptı
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