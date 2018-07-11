Traktör çarptı

Spor Toto 1. Lig
ekiplerinden Gençlerbirliği
, hazırlık maçında İran'ın Traktör Sazi
takımına 3-2
yenildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Gençlerbirliği
, Kızılcahamam
kampındaki ilk hazırlık maçında İran Birinci Futbol Ligi
ekiplerinden Traktör Sazi
ile karşılaştı. Teknik direktörlüğünü John Benjamin Toshack'ın
yaptığı İran
ekibi karşısında ilk devreyi 2-0
geride kapatan Gençlerbirliği
, sahadan 3-2
mağlup ayrıldı. Gençlerbirliği'nin
gollerini birisi penaltıdan olmak üzere yeni transfer Nadir Çiftçi
kaydetti.