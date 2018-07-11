Yeni kabineye tebrik ve destek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinin açıklanmasının ardından başkentin iş dünyası da yeni bakanları tebrik ederek kutladı

ANKARA Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve kabine üyelerini kutladı. Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayırlı olmasını dileyerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulan hükümetimizi kutluyor, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve hükümette görev alan tüm bakanlarımıza başarılar diliyoruz" dedi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte işlevini kaybetmiş kurumların ve bürokratik engellerin ortadan kalkacağını vurgulayan Baran, "İnanıyorum ki daha etkin ve verimli bir devlet yapısının ortaya çıkmasıyla birlikte reel sektörün de önü açılacaktır" diye konuştu.



İŞLER HIZLA YÜRÜYECEK

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Türkiye önemli bir eşiği aştı. Yeni bir başarı hikâyesi yazma vakti geldi. Hem ülkem hem de kendi adıma, İnanıyorum ki yeni dönemde ülkemiz için her şey güzel olacak. Bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 16 bakandan oluşan kabine, kamuda bir tasarruf anlayışının işareti gibi duruyor. Birbiriyle ilgili bakanlıkların birleştirilmesiyle aynı zamanda dinamik bir yapı da elde edildiğini düşünüyorum. Özellikle Ekonomi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın birleştirilmesi yerinde olmuştur. Yeni kabine ve daha hızlı karar alıp uygulayabileceğimiz bu sistemle erkler birbirinden ayrılacak, işler daha hızlı yürüyecek" dedi. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve kabine üyelerini kutladı. Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayırlı olmasını dileyerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulan hükümetimizi kutluyor, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve hükümette görev alan tüm bakanlarımıza başarılar diliyoruz" dedi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte işlevini kaybetmiş kurumların ve bürokratik engellerin ortadan kalkacağını vurgulayan Baran, "İnanıyorum ki daha etkin ve verimli bir devlet yapısının ortaya çıkmasıyla birlikte reel sektörün de önü açılacaktır" diye konuştu.ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Türkiye önemli bir eşiği aştı. Yeni bir başarı hikâyesi yazma vakti geldi. Hem ülkem hem de kendi adıma, İnanıyorum ki yeni dönemde ülkemiz için her şey güzel olacak. Bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 16 bakandan oluşan kabine, kamuda bir tasarruf anlayışının işareti gibi duruyor. Birbiriyle ilgili bakanlıkların birleştirilmesiyle aynı zamanda dinamik bir yapı da elde edildiğini düşünüyorum. Özellikle Ekonomi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın birleştirilmesi yerinde olmuştur. Yeni kabine ve daha hızlı karar alıp uygulayabileceğimiz bu sistemle erkler birbirinden ayrılacak, işler daha hızlı yürüyecek" dedi. Ankara Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı İlhan Erdal ise, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.