11 bin çocuğa yaz okulu

BUGÜN NELER OLDU

bağlı gençlik merkezlerinde kültür,sanat ve sporla dolu bir eğitim-öğretim yılı geçiren gençler,yaz tatilinde de boş durmuyor., yoğun eğitimtemposundan çıkan ve yaz tatilinigeçiren çocuklarıve gençleribuluşturdu.tarihleriarasında,binçocuk ve gencin faydalanacağıyılı sezonu açıldı.yaz okullarındabinöğrenciye,farklı branşta kursverilecek.