Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > 11 bin çocuğa yaz okulu

11 bin çocuğa yaz okulu

Giriş Tarihi: 12.7.2018
11 bin çocuğa yaz okulu
ALTINDAĞ Belediyesi'ne bağlı gençlik merkezlerinde kültür, sanat ve sporla dolu bir eğitim- öğretim yılı geçiren gençler, yaz tatilinde de boş durmuyor. Altındağ Belediyesi, yoğun eğitim temposundan çıkan ve yaz tatilini Ankara'da geçiren çocukları ve gençleri Altındağ Belediyesi Yaz Okullarında buluşturdu. 9 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında, 11 bin Altındağlı çocuk ve gencin faydalanacağı Altındağ Belediyesi Yaz Okulları 2018 yılı sezonu açıldı. Altındağ Belediyesi yaz okullarında 11 bin öğrenciye, 25 farklı branşta kurs verilecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
11 bin çocuğa yaz okulu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN