11 bin çocuğa yaz okulu

ALTINDAĞ Belediyesi'ne
bağlı gençlik merkezlerinde kültür,
sanat ve sporla dolu bir eğitim-
öğretim yılı geçiren gençler,
yaz tatilinde de boş durmuyor. Altındağ Belediyesi
, yoğun eğitim
temposundan çıkan ve yaz tatilini Ankara'da
geçiren çocukları
ve gençleri Altındağ Belediyesi Yaz Okullarında
buluşturdu. 9 Temmuz-10 Ağustos
tarihleri
arasında, 11
bin Altındağlı
çocuk ve gencin faydalanacağı Altındağ Belediyesi Yaz Okulları 2018
yılı sezonu açıldı. Altındağ Belediyesi
yaz okullarında 11
bin
öğrenciye, 25
farklı branşta kurs
verilecek.