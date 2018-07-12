2018-2019 Süper Lig fikstürü

BUGÜN NELER OLDU

Başkentin asırlık çınarıönce düştüğüyeniden yükseldi. Tüm maddi imkânsızlıklara rağmenveüst üste şampiyon olma başarısı gösterenyeni sezon hazırlıklarınıidaresinde devam ettiriyor.maçlarınıoynayacak olan başkent ekibi, ilk maçındaile karşılaşacak.uzun bir aradan sonra karşılaşacağı kardeş kulübüile de ligindeplasmanda karşılaşacak. Başkent ekibi sezonu iseekibiile oynayacağı maç ile tamamlayacak.