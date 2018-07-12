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2018-2019 fikstürü

gücü 6 yıl aradan sonra Spor Toto ’e döndü. Başkent ekibi yeni sezonu Galatasaray maçı ile açacak, Göztepe maçıyla da ligi kapatacak

Giriş Tarihi: 12.7.2018
2018-2019 Süper Lig fikstürü
Başkentin asırlık çınarı Ankaragücü 6 yıl önce düştüğü Süper Lig'e yeniden yükseldi. Tüm maddi imkânsızlıklara rağmen Spor Toto 2. Lig ve Spor Toto 1. Lig'de üst üste şampiyon olma başarısı gösteren Ankaragücü yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da Teknik Direktör İsmail Kartal idaresinde devam ettiriyor. Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 Sezonu'nda maçlarını Afyonkarahisar'da oynayacak olan başkent ekibi Ankaragücü, ilk maçında Galatasaray ile karşılaşacak. Ankaragücü uzun bir aradan sonra karşılaşacağı kardeş kulübü Bursaspor ile de ligin 8. haftasında deplasmanda karşılaşacak. Başkent ekibi sezonu ise İzmir ekibi Göztepe ile oynayacağı maç ile tamamlayacak.

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2018-2019 Süper Lig fikstürü
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