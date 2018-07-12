2018-2019 Süper Lig fikstürü

Başkentin asırlık çınarı Ankaragücü 6 yıl
önce düştüğü Süper Lig'e
yeniden yükseldi. Tüm maddi imkânsızlıklara rağmen Spor Toto 2. Lig
ve Spor Toto 1. Lig'de
üst üste şampiyon olma başarısı gösteren Ankaragücü
yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da Teknik Direktör İsmail Kartal
idaresinde devam ettiriyor. Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 Sezonu'nda
maçlarını Afyonkarahisar'da
oynayacak olan başkent ekibi Ankaragücü
, ilk maçında Galatasaray
ile karşılaşacak. Ankaragücü
uzun bir aradan sonra karşılaşacağı kardeş kulübü Bursaspor
ile de ligin 8. haftasında
deplasmanda karşılaşacak. Başkent ekibi sezonu ise İzmir
ekibi Göztepe
ile oynayacağı maç ile tamamlayacak.