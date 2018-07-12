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Başkan Çetin’den sünnet ziyaretleri

Giriş Tarihi: 12.7.2018
Başkan Çetin’den sünnet ziyaretleri
ANKARA Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017'de sünnet ettirilen çocuklardan Pursaklar'da ikamet edenleri Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin evlerinde ziyaret ediyor. Çetin sünnet olan 250'nin üzerindeki çocuğu evlerinde tek tek ziyaret etti, Tebessüm Çarşısı aracılığıyla sünnet olan çocuklara bisiklet hediye edip sevindirdi. Başkan Çetin, ev ziyaretlerinde diğer çocukları da unutmadı. Çetin sünnet ziyaretleri için gittiği adreslerdeki mahalle sakinleriyle de görüşerek talepleri dinliyor, çözüm önerileri sunup gönül belediyeciliği seferberliğini sürdürüyor.
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Başkan Çetin’den sünnet ziyaretleri
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