Büyükşehir’den üst düzey güvenlik

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi bünyesindeki ANFA Güvenlik, Büyükşehir'e ait yeşil alanlar, eğlence ve rekreasyon alanlarında vatandaşların güvenli bir ortamda sevdikleriyle güzel ve huzurlu bir şekilde vakit geçirebilmesi için tecrübeli kadrosuyla, 24 saat görev yapıyor. Başkent genelinde 180 irili ufaklı park, bahçe ve yeşil alan başta olmak üzere barajlar, mezarlıklar, isale hatları, su arıtma tesisleri ve daha birçok bölgede koruma ve güvenlik faaliyetlerini yürüten ANFA Güvenlik, toplam 3 bin 684 personeli ile hizmet veriyor. 12 kontrol aracı, 37 devriye ve park içi araç, 26 ATV, 14 scooter, 3 tekne ve 3 bot ile görev yapan ve sıkı bir eğitim programına tabi tutulan ANFA Güvenlik elemanları, her geçen gün güçlenen teknik alt yapısı ile de dikkat çekiyor.