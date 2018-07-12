Dededen toruna çömlek

En büyüğü 62, ortancası 59, küçüğü ise 55 yaşında. Sırt sırta, omuz omuza tam 50 yıl... Çırak yetişmeyince kaybolan meslekler arasında Çömlekçilikte yer alıyor. Kardeşlerden en küçük Mustafa Önen "Çömlekçilik 1940 yıllarında başladı. Gölbaşı kurulmadan önce bizim dedelerimiz buraya gelmiş. Tuğlacılık, çömlekçilik o zamandan beri devam ediyor. 1978'de başladım. 12 Eylül dönemi olmuştu, o sebepten babam okula göndermedi, bende bu mesleğe yöneldim. Bu işi Ankara
'da bizden başka yapan yok. Gölbaşı'nın ilk ticari mesleği çömlekçiliktir. Bunu Gölbaşı'nda yaşayan çoğu insan bilmez. 1940'larda gelip buraya yerleşen insanlar bilirler. Burası şehirden 23 kilometre uzaklıkta. O yüzden çoğu insanlar bilmiyor böyle bir işin yapıldığını" diye konuştu. 'SANATA DEĞER VERİLMİYOR'
El emeğini görmezden geliyorlar diyen önen "Biz 3 kardeş baba mesleğimizi sürdürüyoruz. Şu mesleği Avrupa'da yapmış olsam belki milyarderdim. Ama bu ülkede sanata değer verilmiyor. Çamurun hazırlanması, işlenip bu vaziyete gelmesi, pişirilmesi, satışa çıkması. Günleri alır. Bazıları diyor Allahın toprağı değil mi. Bizde biliyoruz Allahın toprağı da. O toprak hangi aşamalardan gelip de, bu şekli alıyor. Bunu diyen yok. Sanatçının kıymeti yok" dedi. NASIL YAPILIR?
Hangi aşamalardan geçtiğini anlatan Önen "Bir testiyi yaparken önce çamuru dışarıda süzülür. Güneşin altında suyunu çeker. Daha sonra üstünü tahtayla çizeriz. Çizdiğimiz yerler çatlar. Onu içeri alırız. İçeri depoladıktan sonra ayağımızla o çamuru teperiz. Makinede havasını alırız. İşleyeceğimiz mamule göre büyükse büyük makineden çıkan çamurla göndeririz. Eğer küçük mamul yapılacaksa ince makineden geçeriz. Ufak mamule göre çamuru ayarlarız" ifadelerini kullandı. 'Eşimden önceki aşkım' EŞIMDEN
önce işim ilk aşkım diyen Ahmet Önen " 1959 doğumluyum. 3 kardeşin bir arada yıllardır beraber çalışmasına gölbaşında tanıyan herkes gıpta ile bakar. Bir insan sevdiği işi yapıyorsa zor değil. Ne kadar şartlar zor olsa da bize zor gelmiyor. İşçi çalıştırmak zor. Şimdi herkes kolay para kazanmanın yolunu arıyor. Maddi manevi bir şey talep etmeden öğrenmek isteyene her konuda yardımcı oluruz. Eşimden önceki ilk aşkım bu meslek" diye konuştu.