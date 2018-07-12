Dededen toruna çömlek Gölbaşı’nda 50 yıldır sanatlarını icra ederek ekmek paralarını çıkaran çömlek ustası İbrahim, Ahmet ile Mustafa Önen kardeşler dedelerinden gelen bu mesleği devam ettirmeye çalışıyorlar

Giriş Tarihi: 12.7.2018