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Direnişin müzesinde çalışma sürüyor

Giriş Tarihi: 12.7.2018
Direnişin müzesinde çalışma sürüyor
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ile Kahramankazan Belediyesi işbirliğiyle Kahramankazan'da kurulacak olan ' Şehitleri ve Demokrasi Müzesi' için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kahramankazan, FETÖ darbe girişimi sırasında 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkarak sivil halkı, TBMM'yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16'ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi verdi. 15 Temmuz 2019'da hizmete girmesi planlanan müze, 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak ve 3 bin 400 metrekarelik kapalı alana sahip olacak. 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananların tüm gerçekliği ile anlatılacağı müzede, şehit ve gazilerin eşyalarının sergilenerek anılarının yaşatılacağı interaktif uygulamalar, darbe girişiminin engellenmesi sırasında kullanılan araç lastikleri, saman balyaları gibi materyallerin sergileneceği görsel sunumlar yer alacak. Modern bir yapıya sahip olacak müze, aynı zamanda bir kültür merkezini de içinde barındıracak. Yapıda kalıcı ve geçici sergi salonları da bulunacak.
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Direnişin müzesinde çalışma sürüyor
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