Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Güneşe hasret kalmıyorlar

Güneşe hasret kalmıyorlar

Giriş Tarihi: 12.7.2018
Güneşe hasret kalmıyorlar
ETIMESGUT Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi'nce başlatılan "Güneşe Hasret Bedenler" projesiyle yatağa bağımlı, evde sağlık hizmeti gören hastalar açık havaya çıkarılıyor. 112 Acil Servis ambulanslarıyla evlerinden alınan yatağa bağımlı hastaların, hastane bahçesine getirilerek bir gün boyunca açık alanda tedavi ve rehabilite hizmeti almaları sağlanıyor. Etimesgut Kaymakamı Fuat Gürel, projenin hayata geçirilmesi dolayısıyla hastane bahçesinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, projeyi çok güzel bulduklarını ve desteklediklerini ifade etti. Etimesgut Şehit Sait Ertürk Başhekimi Osman Acar da 2 bine yakın hastayı takip ettiklerini söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Güneşe hasret kalmıyorlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN