Güneşe hasret kalmıyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi'nce başlatılan "Güneşe Hasret Bedenler" projesiyle yatağa bağımlı, evde sağlık hizmeti gören hastalar açık havaya çıkarılıyor. 112 Acil Servis ambulanslarıyla evlerinden alınan yatağa bağımlı hastaların, hastane bahçesine getirilerek bir gün boyunca açık alanda tedavi ve rehabilite hizmeti almaları sağlanıyor. Etimesgut Kaymakamı Fuat Gürel, projenin hayata geçirilmesi dolayısıyla hastane bahçesinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, projeyi çok güzel bulduklarını ve desteklediklerini ifade etti. Etimesgut Şehit Sait Ertürk Başhekimi Osman Acar da 2 bine yakın hastayı takip ettiklerini söyledi.