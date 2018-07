Her şey değişti isim kalacak

BUGÜN NELER OLDU

Esenboğa Havalimanı'na yakınlığı ve Protokol Yolu üzerinde bulunması nedeniyle başkentin giriş kapısı olan Pursaklar, 2008 yılında ilçe oldu. 10 yıl içerisinde büyük bir gelişim sergileyen Pursaklar, bu nedenle de yoğun göç aldı. 2008'de 90 bin olan ilçenin nüfusu şimdilerde 150 binlere dayanırken Akyurt'a yapılacak fuar alanı, Otonomi ve Esenboğa Metrosu ilçenin konut değerlerini neredeyse dörde katlandı. SABAH Ankara 'ya konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, "Burada bir Otonomi'nin olması, fuar alanının bu koridora gelmiş olması, havalimanının bu tarafta olması, bunun yanında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin bu tarafta olması ve üstüne üstlük metronun da buradan geçecek olması Pursaklar'a ciddi manada değer katıyor" dedi."Dev projeler her ne kadar başka ilçeye yapılsa da en çok Pursaklar'a katkısı var" diyen Başkan Çetin, "Her ne kadar fuar alanı ve Otonomi Akyurt'ta ise de, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çubuk'ta ise de bunların hepsi kendi ilçelerinden daha çok Pursaklar'a artısı oluyor. Çünkü Otonomi'ye bakıyorsunuz hiç yoksa Akyurt'a 15 kilometre mesafede… Ama Pursaklar'dan 1 kilometre mesafede… Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne bakıyorsunuz burnumuzun dibinde… Otonomi'deki esnaf olsun, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ndeki öğrenci ve akademisyenler olsun gelir Pursaklar'da oturur" diye konuştu. Protokol Yolu'nun Eskişehir Yolu gibi olacağını ifade eden Çetin, "Sosyal donatıları, otoparkları ve parkları olan binalar yapılıyor Pursaklar'da… Bir daire önceden 70-80 bine satılırken yeni plan tadilatları ve projelerle 250 bine satılır hale geldi. Bu koridor çok önemli… Geleneksel mimariye de ilçede çok önem verdik. Pursaklar'dan Esenboğa Havalimanı'na kadar yolun sağı ve solu kentsel servis alanı… İnşallah burası da Eskişehir Yolu gibi olacak. Bu aynı zamanda bölgede de çok ciddi istihdam oluşturacak" ifadelerini kullandı.Öte yandan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, ilçenin isminin değişip değişmemesi ile ilgili tartışmalara da son noktayı koydu. Başkan Selçuk Çetin, eski neslin değişmemesini, yeni neslin ise değişmesini istediği Pursaklar isminin değiştirilmeyeceğini ifade etti.Yıldıran (54): Bu isimler değişirken tarihe tekrar dönülmesi tarafındayım. Buranın gelenek, görenek, coğrafi yapısıyla, tarihiyle hiç alakası olmayan bir ismin konulması taraftarı değilim.Bu adıyla kalmalı...Pekok (35): Pursaklar ismi bence güzel… Tebessüm şehri olarak biliyoruz. Kendisiyle özleşiyor. Bu adıyla kalmalı.Yenilik her zaman iyidiryaşındaki Muhittin Alpaslan ise, "Pursaklar ismi bence değişsin... Yenilik her zaman iyidir" diye konuştu.