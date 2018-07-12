Her şey değişti isim kalacak 10 yılda nüfusunu ikiye, konut fiyatlarını ise 4’e katlayarak büyük değişim yaşayan Pursaklar’da uzun süredir devam eden isim tartışmalarına son nokta konuldu isim kalıyor…

Giriş Tarihi: 12.7.2018