Kavurucu sıcaklarda parklara koştular

yaz sıcaklıklarının yaşandığı bu günlerde Mamaklıların serinlemek için birinci tercihi parklar oldu. Mamak Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan parklar dört mevsim ayrı güzellik sunuyor. Her mevsim ayrı bir renge bürünen Mamak'ın parkları yaz aylarının gelmesiyle birlikte bambaşka bir görünüme büründü. Yazın yeşile, kışın beyaza, bahar aylarında ise yeşil, sarı ve kızılın tonlarına bürünen parklarda Mamaklı vatandaşlar, yazın tadını çıkarıyor. Parkların içine yerleştirilen spor aletleri günün her saatinde spor yapma imkanı sağlıyor.İlçede kişi başına düşen yeşil alan miktarının her geçen yıl daha da arttığının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, 9 yılda 150 park yaparak vatandaşların hizmetine sunduklarını kaydetti. Akgül, Mamak'ta park sayısının 354'e yükseldiğini belirtti.