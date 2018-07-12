Kutlamalı antrenman

BOLU'DA
yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Osmanlıspor
, günü çift antrenmanla tamamladı. Antrenmanlara hafif adale ağrıları bulunan Furkan Özçal
ve Tugay Kacar
katılmadı. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay
yönetiminde günün ilk antrenmanında mor-sarılılar, 1,5
saat çalıştı. Isınma ve koordinasyona yönelik oyunla günün ilk çalışmasına başlayan oyuncular daha sonra sahaya kurulu çeşitli istasyonlarda dayanıklılık çalışması yaptı. RUSESCU 30 YAŞINDA
Günün ikinci antrenmanına ise ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan başkent ekibi, antrenmanın ikinci bölümünde şut, orta ve gol organizasyonlarında bulundu. Daha sonra dar alanda 3
takım halinde çeşitli pas organizasyonlarında bulunan oyuncular, taktiğe yönelik çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Başkent ekibi akşam yemeğinden sonra ise 30
yaşına giren Rumen
futbolcu Raul Rusescu'nun
doğum gününü kutladı.