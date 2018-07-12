Kutlamalı antrenman

BUGÜN NELER OLDU

yeni sezon hazırlıklarını sürdüren, günü çift antrenmanla tamamladı. Antrenmanlara hafif adale ağrıları bulunanvekatılmadı. Teknik direktöryönetiminde günün ilk antrenmanında mor-sarılılar,saat çalıştı. Isınma ve koordinasyona yönelik oyunla günün ilk çalışmasına başlayan oyuncular daha sonra sahaya kurulu çeşitli istasyonlarda dayanıklılık çalışması yaptı.Günün ikinci antrenmanına ise ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan başkent ekibi, antrenmanın ikinci bölümünde şut, orta ve gol organizasyonlarında bulundu. Daha sonra dar alandatakım halinde çeşitli pas organizasyonlarında bulunan oyuncular, taktiğe yönelik çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Başkent ekibi akşam yemeğinden sonra iseyaşına girenfutbolcudoğum gününü kutladı.