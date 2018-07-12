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Kutlamalı antrenman

Giriş Tarihi: 12.7.2018
Kutlamalı antrenman
BOLU'DA yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Osmanlıspor, günü çift antrenmanla tamamladı. Antrenmanlara hafif adale ağrıları bulunan Furkan Özçal ve Tugay Kacar katılmadı. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde günün ilk antrenmanında mor-sarılılar, 1,5 saat çalıştı. Isınma ve koordinasyona yönelik oyunla günün ilk çalışmasına başlayan oyuncular daha sonra sahaya kurulu çeşitli istasyonlarda dayanıklılık çalışması yaptı.

RUSESCU 30 YAŞINDA
Günün ikinci antrenmanına ise ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan başkent ekibi, antrenmanın ikinci bölümünde şut, orta ve gol organizasyonlarında bulundu. Daha sonra dar alanda 3 takım halinde çeşitli pas organizasyonlarında bulunan oyuncular, taktiğe yönelik çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Başkent ekibi akşam yemeğinden sonra ise 30 yaşına giren Rumen futbolcu Raul Rusescu'nun doğum gününü kutladı.
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Kutlamalı antrenman
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