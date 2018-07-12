Mamak’ta evcil hayvanlar aşılanacak

MAMAK
Belediyesi, her yıl düzenli olarak evcil hayvan
lara yönelik gerçekleştirdiği kuduz aşısı kampanyasına bu yıl da devam ediyor. 16-27 Temmuz tarihleri arasında 11 gün sürecek kampanya ile evcil hayvanlar kuduz hastalığına karşı aşılanacak. Hayvanların en büyük düşmanı olan kuduza karşı düzenlenen bu kampanya, hafta içi her gün ilçedeki ayrı bir mahallede ücretsiz olarak yapılacak. Mamak Belediyesi'nin veteriner hekimler tarafından yapılan aşılamada hayvanların genel sağlık kontrolü de gerçekleştirilecek.