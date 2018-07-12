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Mamak’ta lar aşılanacak

Giriş Tarihi: 12.7.2018
Mamak’ta evcil hayvanlar aşılanacak
MAMAK Belediyesi, her yıl düzenli olarak lara yönelik gerçekleştirdiği kuduz aşısı kampanyasına bu yıl da devam ediyor. 16-27 Temmuz tarihleri arasında 11 gün sürecek kampanya ile evcil hayvanlar kuduz hastalığına karşı aşılanacak. Hayvanların en büyük düşmanı olan kuduza karşı düzenlenen bu kampanya, hafta içi her gün ilçedeki ayrı bir mahallede ücretsiz olarak yapılacak. Mamak Belediyesi'nin veteriner hekimler tarafından yapılan aşılamada hayvanların genel sağlık kontrolü de gerçekleştirilecek.
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Mamak’ta evcil hayvanlar aşılanacak
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