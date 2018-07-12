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Neşeli miniklerden yıl sonu gösterisi

Giriş Tarihi: 12.7.2018
Neşeli miniklerden yıl sonu gösterisi
KEÇIÖREN Belediyesi'ne bağlı hizmet veren Neşeli Minikler Kreşi renkli bir yılsonu gösterisi ile eğitim - öğretim yılını sonlandırdı. Programda miniklerin heyecanı yüzlerine yansırken veliler de bu anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdiler. Çocukların toplum önünde kendini ifade etmesini de destekleyen yılsonu gösterisinde eğlenceli dakikalar yaşandı. Miniklerin Silifke ve Adıyaman yöresine ait halk oyunları gösterisine veliler alkışları ile tempo tutarken semazen gösterisi de büyüledi. Şarkı ve dans eşliğinde renkli bir gösteri hazırlayan minikler, öğretmenlerine de teşekkür etmeyi ihmal etmediler. İngilizce şarkılar da söylenen etkinlik sonunda öğrencilere başarı belgeleri ve hediyeleri verildi. Çocukları tebrik eden Keçiören Belediye Başkanı , "Çocukların kişisel gelişimlerine doğru katkı sunuyor, evlerindeki sıcaklık ve güven ortamını kreşimize taşıyoruz. Yılsonu etkinlikleri ile de güzel anılar biriktirmelerine ve kendilerini toplum önünde ifade etmelerini desteklemeye yardımcı oluyoruz" dedi.
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Neşeli miniklerden yıl sonu gösterisi
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