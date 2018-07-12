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Ormanspor’da Durur dönemi

Giriş Tarihi: 12.7.2018
Ormanspor’da Durur dönemi
KADINLAR Basketbol Süper Ligi takımlarından OGM Ormanspor, yeni sezonda Başantrenör Alper Durur'a emanet edildi. OGM Ormanspor Basketbol Şube Sorumlusu Akın Alemdar, yeni sezon için Alper Durur ile anlaştıklarını söyledi. Başantrenör Furkan Sağlık ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını vurgulayan Akın Alemdar, "Furkan hocamızın bu takıma çok büyük katkıları oldu. Kulübümüze önemli hizmetler verdi. Kendisine bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
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Ormanspor’da Durur dönemi
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