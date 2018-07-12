Ormanspor’da Durur dönemi

BUGÜN NELER OLDU

takımlarından, yeni sezondaemanetedildi.yeni sezon içinile anlaştıklarınısöyledi.Başantrenörile karşılıklı anlaşarakyollarını ayırdıklarını vurgulayan, "hocamızın bu takıma çok büyükkatkıları oldu. Kulübümüze önemlihizmetler verdi.Kendisine bugünekadar verdiğiemekler için teşekkürediyor, kariyerindebaşarılar diliyoruz"ifadelerinikullandı.