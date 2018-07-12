Ormanspor’da Durur dönemi

KADINLAR Basketbol Süper Ligi
takımlarından OGM Ormanspor
, yeni sezonda Başantrenör Alper Durur'a
emanet
edildi. OGM Ormanspor Basketbol Şube Sorumlusu Akın Alemdar
,
yeni sezon için Alper Durur
ile anlaştıklarını
söyledi.
Başantrenör Furkan Sağlık
ile karşılıklı anlaşarak
yollarını ayırdıklarını vurgulayan Akın Alemdar
, "Furkan
hocamızın bu takıma çok büyük
katkıları oldu. Kulübümüze önemli
hizmetler verdi.
Kendisine bugüne
kadar verdiği
emekler için teşekkür
ediyor, kariyerinde
başarılar diliyoruz"
ifadelerini
kullandı.