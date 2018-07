Şehide hatıra köşesi

BUGÜN NELER OLDU

15 Temmuz gecesi darbeye karşı koymak için Etimesgut'tan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen Mustafa Solak, darbeciler tarafından F16'dan atılan bombayla şehit olmuştu. Geçimini boyacılık yaparak sağlayan Solak, geride gözü yaşlı bir eş ve her an kendisine ihtiyaç duyan engelli bir evlat bıraktı. Eşi şehit düşen 41 yaşındaki Melek Solak, darbenin ikinci yılında FETÖ mensuplarına olan öfkesinin hala çok taze olduğunu söyledi. Solak, eşinin yokluğu nedeniyle günlerinin buruk geçtiğini ifade ederek, bedensel engelli çocuğu Emre Solak'ın, özel gün ve haftalarda babasının mezarına, "Baba elini öpmeye geldim" sözleriyle gittiğini ifade etti. Çocuğunun, her gün sosyal medya hesabından babasıyla ilgili paylaşım yaptığını dile getiren Solak, "Onun yokluğu anlatılmaz, hep kalbimizde. O asla unutulacak bir insan değildi. Çünkü çok iyi bir insandı, çok mükemmel bir insandı. Hep buruk, bir taraf illa ki buruk oluyor. O günden sonra hayata tutunmaya çalışıyorsun" ifadelerini kullandı.Solak, 20 yaşındaki bedensel engelli Emre'nin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalıştığını, ancak el, ayak parmakları ve kafa kemiklerinin yapışık olmasından dolayı 13 kez ameliyat olduğunu söyledi. Eşinin vefat etmesi nedeniyle çocuğunun hayatında ciddi boşluklar oluştuğunu belirten Solak, "Ben zaman zaman duyuyorum ki Emre odanın kapısını örtüyor, canlı yayın yapıyor. Canlı yayında ağlıyor. O hainlere kızıyor, sinirini ondan alıyor" dedi. Solak, darbe girişiminin ardından devletin kendilerine sahip çıktığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki şehit ve gazi yakınlarının ağırlandığı resepsiyonda, kendileriyle yakından ilgilendiği ifade etti.Solak, "Cumhurbaşkanımız bizi resepsiyonda gördüğünde 'Vay fenomen Emre' dedi. 'Emrecim bizden ne istiyorsun?' dedi. O da 'Sayın Cumhurbaşkanım ben sizden hiçbir şey talep etmiyorum" dedi.15 Temmuz darbe girişimine ilişkin duruşmaları da değerlendiren Solak, "Onların idamını istiyorum. Hak ettikleri cezayı inşallah bulacaklar" dedi. Solak, 24 Haziran seçimleri öncesi duruşmaları takip etmeye gittiğini, FETÖ mensuplarının hakimlere savunma yapmadığını dile getirerek, "Beklentileri vardı, eminim. Çünkü savunmalarını hakime karşı vermiyorlardı. 'Hayır, biz 25 Haziran'da vereceğiz' diyorlardı. 25 Haziran'da ben gittim. Hepsi böyle düşmüş, suratları düşmüş yere bakıyorlar. Onların hak ettiği cezaları almasını istiyorum. Eğer onlar ceza almazsa bütün şehitlerin kemikleri sızlayacak" diye konuştu., eşi için evinde yaptığı hatıra köşesinde onun eşyalarını ve fotoğraflarını sergilediğini anlatarak, "Sabah kalkıyorum, akşam kalkıyorum onu görüyorum. Burada son içtiği sigarası var. Kanlı sigarası, tişörtünden çıkan. Pasaportu, ehliyeti, boyada kullandığı saati, telefonun kabı var. Öbür taraf bombadan hasar görmüş, parçalanmış, sadece kabı vardı. Böyle bir köşe oluşturdum. Ben razıyım, Allah da ondan razı olsun" şeklinde konuştu.