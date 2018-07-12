Yenimahalle’de kurban hazırlığı

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satıcılarının ve vatandaşların rahat ve güvenli bir bayram geçirebilmeleri için kurulan 300 çadır kapasiteli Yenimahalle Belediyesi Yakacık Kurban Alanı'nda çadır yerleri hazırlanıyor. 16 Temmuz 2018 26 Temmuz arası saat 16.00'a kadar kurban satışı yapacak kişilerin, gerekli belgeleri Yenimahalle Zabıta Merkez Karakol Amirliği'ne getirilmesi gerekiyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban satışı yapmak isteyen kişilerin yoğun ilgisi bekleniyor.Kurbanlarını sergileyecekleri çadır yerleri için başvuru yapacak olan besicilerin; dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh belgesi, 1 adet vesikalık fotoğraf, veteriner sağlık raporu-aşı kaydı, küçükbaş hayvanlarda nakil belgesi, işletme tescil belgesi, büyükbaş hayvanlar için pasaport ve hayvanların kulak küpe numaralarının listesini yanında bulundurması gerekiyor. Kurban Bayramı'nda her yıl yüzlerce hayvanın alım, satım ve kesim işleminin yapıldığı Yakacık Kurban Alanı için başvuru yapan besicilerin çadır yerlerinin belirlenmesi için yapılacak olan kura çekimi, 30 Temmuz'da başvuru yapılan Merkez Karakol Amirliği'nde yapılacak. Sonuçlar aynı tarihte Yenimahalle Belediyesi'nin resmi internet sayfasında ve Merkez Karakol Amirliği'nde liste halinde yayınlanacak.