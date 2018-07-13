Ankara nöbete

Ankara Büyükşehir Belediyesi
'nin organizasyonuyla "15 Temmuz
Hain Darbe Girişimi"nin yıldönümünde aziz şehitlerimiz Ankara
'da dualarla anılacak. Kızılay Milli İrade Meydanı'nda düzenlenecek anma programı için Büyükşehir Belediyesi hazırlıklara başladı. Meydana kurulacak sahnede gaziler o gece yaşadıklarını anlatacak, dev ekranlardan milletimizin yazdığı kahramanlık destanına ilişkin filmler gösterilecek. "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
" nedeniyle başkentte düzenlenecek etkinlikler kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna
, vatandaşlara birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, Kızılay Milli İrade Meydanı'nda buluşmaya davet etti. Kızılay Milli İrade Meydanı'nda 15 Temmuz Pazar günü saat 21.00'da başlayacak programda şehitlerimiz dualarla, gazilerimiz minnetle anılacak. ULAŞIM ÜCRETSİZ
Vatandaşların aileleri ile birlikte etkinliklere daha kolay ulaşımı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın talimatıyla EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY ücretsiz hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Pazar günü saat 14.00 ile 16 Temmuz Pazartesi saat 04.00 arasında ulaşımı ücretsiz sağlayacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi ayrıca hain darbe girişiminde o gece başkent sokaklarında yaşananlarla birlikte milletimizin kahramanlık destanını anlatan fotoğraf karelerinden oluşan sergiler açacak. Ulus Heykel, Zafer Çarşısı ve Kızılay Metro'da açılacak sergiler, hafta boyunca açık kalacak. NÖBET BUGÜN BAŞLIYOR
15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıldönümü nedeniyle Keçiören'de 3 gün sürecek demokrasi nöbetleri bugün başlıyor. 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde vatandaşların katılımıyla gerçekleşecek demokrasi nöbetlerinde 15 Temmuz'un unutulmadığı vurgulanırken, birlik ve beraberlik mesajları da verilecek. Şehit yakınları ve gazilerin de katılımının beklendiği nöbetlerde şehitler için mevlid okutulacak. 15 Temmuz gecesine dair sinevizyon gösterisinin de yer alacağı nöbetlerde fotoğraflarla o gece yaşananlar sergilenecek. Ay yıldızlı bayraklarıyla nöbetlere katılacak vatandaşların FETÖ'cü teröristlerin saldırısı sonucunda şehit olan kahramanlara dua edeceklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak
, "15 Temmuz'u gelecek nesillerimize aktarmak ve unutturmamak için açtığımız 15 Temmuz Şehitler Anıtımızda etkinliklerimizi, 'Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız' sloganıyla gerçekleştireceğiz. Sloganımızda da belirttiğimiz gibi 15 Temmuz şehitlerimizi, gazilerimizi, o gün yaşananları unutmadık, unutturmayacağız" dedi. Etkinlikte ayrıca "Seladan Felaha - 15 Temmuz" isimli belgeselin izleyici ile buluşacağı bilgisi verildi.