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gücü Ankara’da oynasın

gücülü taraftarlar takımlarının maçlarını başkentte yapabilmesi için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı

Giriş Tarihi: 13.7.2018
Ankaragücü Ankara’da oynasın
Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım aşamasında olması, Eryaman Stadı'nın ise henüz tamamlanmaması başkentte stadyum krizine neden oldu. Ankaragücü'nün Spor Toto Süper Lig'de maçlarının Afyon Zafer Stadı oynatılması yönünde çözüm bulununca taraftarlar duruma tepki gösterdi. Ankaragücü taraftar grupları, sosyal medyada maçların Ankara'da oynatılması yönünde paylaşımlarda bulundu. Ankaragücü yetkilileri, basın mensupları ile yapımı devam eden Eryaman Stadı'nın şantiye alanını gezerek yetkilerden bilgi almıştı. Yetkililer, sosyal medyada çıkan Eryaman Stadyumu'nun yapımının durdurulduğu yönündeki haberler üzerine stadın 15 Eylül tarihinde hizmete gireceğini ve maçların Eryaman Stadı'nda oynanacağını belirtmişti. Stat konusunda yaşanan yeni gelişmeler karşısında Ankaragücü Kulübü, 2018-2019 sezonunun ilk yarısındaki iç saha maçlarını, yapımı devam eden Eryaman Stadyumu'nun sezon başına yetişmemesi ve Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım ihalesinin yapılmasından dolayı Afyon Zafer Stadı'nda oynayacağını açıkladı.

SICAK BAKMIYORUZ
Yapılan açıklamanın ardından Ankaragüçlü taraftarlar, maçların Afyon'da oynatılmasının doğru bir karar olmadığını savundu. Gecekondu taraftar lideri Ali İmdat stat konusunda alınan karara ilişkin, "Afyon'da maçların oynatılmasına sıcak bakmıyoruz. Bunun nedeni bilmediğimiz bir şehre gidiyoruz. Gidip gelme ve yol güvenliğinin nasıl olacağını bilmiyoruz. Zor günler bizi bekliyor. Yetkililerin bir an önce stat sorununu çözmesini istiyoruz" diye konuştu. Taraftarlar 19 Mayıs Stadı'nın yıkımının Eryaman Stadı bitirilene kadar ertelenmesini istiyor.
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Ankaragücü Ankara’da oynasın
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