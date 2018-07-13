Ankaragücü Ankara’da oynasın

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın
yıkım aşamasında olması, Eryaman Stadı'nın
ise henüz tamamlanmaması başkentte stadyum krizine neden oldu. Ankaragücü'nün Spor Toto Süper Lig'de
maçlarının Afyon Zafer Stadı
oynatılması yönünde çözüm bulununca taraftarlar duruma tepki gösterdi. Ankaragücü
taraftar grupları, sosyal medyada maçların Ankara'da
oynatılması yönünde paylaşımlarda bulundu. Ankaragücü
yetkilileri, basın mensupları ile yapımı devam eden Eryaman Stadı'nın
şantiye alanını gezerek yetkilerden bilgi almıştı. Yetkililer, sosyal medyada çıkan Eryaman Stadyumu'nun
yapımının durdurulduğu yönündeki haberler üzerine stadın 15 Eylül
tarihinde hizmete gireceğini ve maçların Eryaman Stadı'nda
oynanacağını belirtmişti. Stat konusunda yaşanan yeni gelişmeler karşısında Ankaragücü Kulübü
, 2018-2019
sezonunun ilk yarısındaki iç saha maçlarını, yapımı devam eden Eryaman Stadyumu'nun
sezon başına yetişmemesi ve Ankara 19 Mayıs Stadı'nın
yıkım ihalesinin yapılmasından dolayı Afyon Zafer Stadı'nda
oynayacağını açıkladı. SICAK BAKMIYORUZ
Yapılan açıklamanın ardından Ankaragüçlü
taraftarlar, maçların Afyon'da
oynatılmasının doğru bir karar olmadığını savundu. Gecekondu
taraftar lideri Ali İmdat
stat konusunda alınan karara ilişkin, "Afyon'da
maçların oynatılmasına sıcak bakmıyoruz. Bunun nedeni bilmediğimiz bir şehre gidiyoruz. Gidip gelme ve yol güvenliğinin nasıl olacağını bilmiyoruz. Zor günler bizi bekliyor. Yetkililerin bir an önce stat sorununu çözmesini istiyoruz" diye konuştu. Taraftarlar 19 Mayıs Stadı'nın
yıkımının Eryaman Stadı
bitirilene kadar ertelenmesini istiyor.