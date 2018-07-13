Ankaragücü Ankara’da oynasın

BUGÜN NELER OLDU

yıkım aşamasında olması,ise henüz tamamlanmaması başkentte stadyum krizine neden oldu.maçlarınınoynatılması yönünde çözüm bulununca taraftarlar duruma tepki gösterdi.taraftar grupları, sosyal medyada maçlarınoynatılması yönünde paylaşımlarda bulundu.yetkilileri, basın mensupları ile yapımı devam edenşantiye alanını gezerek yetkilerden bilgi almıştı. Yetkililer, sosyal medyada çıkanyapımının durdurulduğu yönündeki haberler üzerine stadıntarihinde hizmete gireceğini ve maçlarınoynanacağını belirtmişti. Stat konusunda yaşanan yeni gelişmeler karşısındasezonunun ilk yarısındaki iç saha maçlarını, yapımı devam edensezon başına yetişmemesi veyıkım ihalesinin yapılmasından dolayıoynayacağını açıkladı.Yapılan açıklamanın ardındantaraftarlar, maçlarınoynatılmasının doğru bir karar olmadığını savundu.taraftar lideristat konusunda alınan karara ilişkin, "maçların oynatılmasına sıcak bakmıyoruz. Bunun nedeni bilmediğimiz bir şehre gidiyoruz. Gidip gelme ve yol güvenliğinin nasıl olacağını bilmiyoruz. Zor günler bizi bekliyor. Yetkililerin bir an önce stat sorununu çözmesini istiyoruz" diye konuştu. Taraftarlaryıkımınınbitirilene kadar ertelenmesini istiyor.